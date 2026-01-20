Αποχαιρέτησαν για πάντα την ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα

Μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αποχαιρέτησαν τη Μέλπω Ζαρόκωστα στην κηδεία της, που τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/1/26) στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στο τελευταίο αντίο το παρών έδωσαν συνάδελφοί της, ανάμεσά στους οποίους ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, ο Σπύρος Πώρος, ο Γιώργος Γεωργίου και η Άννα Φόνσου.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν μέλος η ηθοποιός.