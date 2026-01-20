Αποχαιρέτησαν για πάντα την ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα

Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της
Μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αποχαιρέτησαν τη Μέλπω Ζαρόκωστα στην κηδεία της, που τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/1/26) στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στο τελευταίο αντίο το παρών έδωσαν συνάδελφοί της, ανάμεσά στους οποίους ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, ο Σπύρος Πώρος, ο Γιώργος Γεωργίου και η Άννα Φόνσου.
Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν μέλος η ηθοποιός.
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
Γεννημένη το 1933 στον Πειραιά, κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα και της Δέσποινας Σπυροπούλου, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της πρόσφερε μόρφωση και καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Μετά τον πόλεμο η οικογένειά της μετανάστευσε αρχικά στην Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια στην Αυστραλία, όπου η νεαρή τότε Μέλπω αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της για το θέατρο, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της Greece & Co. Σπούδασε υποκριτική στο Metropolitan Theater και στο Canandale School of Radio Studies στο Σίδνεϊ, όπου έμαθε επίσης σκηνοθεσία και σεναριογραφία, και έμεινε εκεί συνολικά έντεκα χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.
Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Ζαρόκωστα εντάχθηκε ενεργά στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε πλήθος παραστάσεων και ταινιών. Στον κινηματογράφο έγινε γνωστή μέσα από έργα όπως Death Strikes Again (1961) και Το λεβεντόπαιδο (1969), όπου ερμήνευσε τη Νόρα Αθανασίου. Παράλληλα, η δημιουργική της φύση την οδήγησε και στη συγγραφή, με σημαντική παρουσία σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Απ’ την κωμωδία στο δράμα (1970), για την οποία έγραψε 175 επεισόδια, καθώς και οι Αληθινές ιστορίες (1974).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr