Την Τρίτη 20/1 η κηδεία της αγαπητής ηθοποιού Μέλπως Ζαρόκωστα

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι, η κηδεία της αγαπητής ηθοποιού Μέλπως Ζαρόκωστα που έφυγε από τη ζωή στις 16-1, τέσσερις περίπου μήνες πριν συμπληρώσει τα 93 της χρόνια (ήταν γεννημένη στις 7 Μαΐου 1933 στον Πειραιά).

Η Μέλπω Ζαρόκωστα που ασχολήθηκε & με τη μετάφραση, διασκευή και συγγραφή έργων για το θέατρο και το ραδιόφωνο (υπήρξε το 1ο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960), μπορεί να μην έγινε ποτέ η μεγάλη πρωταγωνίστρια, ωστόσο είχε μία πλούσια καριέρα στο σινεμά και στο θέατρο αλλά και στη τηλεόραση και βέβαια κάποιοι ρόλοι της ήταν καθοριστικοί όπως αυτός το 1959 στην τεράστια κινηματογραφική επιτυχία της Φίνος Φιλμ «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελλάριου όπου είχε υποδυθεί την συμμαθήτρια της Λίζας Παπασταύρου-Αλίκης Βουγιουκλάκη στο κολέγιο Αθηνών, Πόπη Αλεξίου. Μάλιστα οι δυο τους συμμετείχαν στην χαρακτηριστική σκηνή του τσακωμού στην σχολική εκδρομή όπου μαλλιοτραβήχτηκαν και πάλεψαν η μία με την άλλη.

Όντως αριστοκρατική και επιβλητική ως παρουσία η Μέλπω Ζαρόκωστα ξεχώρισε στη συνέχεια και σε άλλες ταινίες όπως στη «Βίλα των οργίων» του Ντίνου Δημόπουλου το 1964 στο πλάι του Λάμπρου Κωνσταντάρα, με τον οποίο έπαιξε και 1 χρόνο μετά στο περίφημο «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου όπου έκανε την κυρία Υπουργού, Νάντα Μαυρογιαλούρου.

Από τις ωραίες παρουσίες της ήταν και στις ταινίες «Ένα αστείο κορίτσι» του Τάκη Βουγιουκλάκη το 1970 πλάι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Νίκο Γαλανό όπου είχε τον χαρακτηριστικό ρόλο της λαίδης Γουόρεν και «Μια τρελή, τρελή σαραντάρα» του Αλέκου Σακελλάριουπλάι στην Ρένα Βλαχοπούλου. Τη δεκαετία του ’80 είχε κάνει και εμφανίσεις σε κοινωνικές ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη όπως «Τα τσακάλια» το 1981, «Η στροφή» το ’82, κ.α.

Στην τηλεόραση τη θυμόμαστε κυρίως από τη σειρά «Παππούδες εν δράσει» στην ΕΤ1, το 2000, τη σειρά «Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα» στον ANT1 τη δεκαετία του '90 και πιο πρόσφατα, την επιτυχημένη σειρά «Αστέρας Ραχούλας» στον ALPHA όπου έπαιξε την Μπιρμπίλω.

Στον κινηματογράφο είχε υποδυθεί τη γιαγιά στην κινηματογραφική επιτυχία «5 Λεπτά Ακόμα» το 2006, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Ξανθόπουλου που ξεπέρασε τα 350.000 εισιτήρια πανελλαδικά και χάρισε το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2006 στον Αιγιώτη πρωταγωνιστή της ταινίας, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα όπως μας θύμισε η ανακοίνωση Ερασιτεχνικού σχήματος Πάτρας Ρεφενέ, είχε στηρίξει ενεργά το «Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Μώμος ο Πατρεύς» & μαζί με τον Γιώργη Χριστοφιλάκη, αποτέλεσε βασικό σύνδεσμο της διοργάνωσης με την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Το 2012 ήρθε στην Πάτρα ως μέλος της κριτικής επιτροπής του 4ου Φεστιβάλ Μώμος ο Πατρεύς, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, σε μία από τις τελευταίες δημόσιες παρουσίες της, καθώς έμελλε στη συνέχεια οι μετακινήσεις της να περιοριστούν λόγω γήρατος & προβλημάτων υγείας.

Αναμφισβήτητα ήταν μία ευφυής, κατηρτισμένη καλλιτέχνις με φινέτσα, ωραίο λόγο και παρουσία και πάντα ξεχώριζε. Να προσθέσουμε πως η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε γράψει & τους στίχους στο τραγούδι «Ο παλιάτσος» όπου η μουσική ήταν του αείμνηστου συνθέτη Νότη Μαυρουδή, το οποίο έχει ερμηνεύσει μοναδικά και βραβευτεί η Παιδική Χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ