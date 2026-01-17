Μέλπω Ζαρόκωστα: Το συγκινητικό αντίο του «Ρεφενέ» στην αρχόντισσα του ελληνικού θεάτρου

Σε εκτενή ανακοίνωσή του, ο «Ρεφενές» αποχαιρετά όχι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά έναν άνθρωπο που στάθηκε ουσιαστικός συνοδοιπόρος και αληθινός αρωγός της ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας. Η πρώτη γνωριμία έγινε το 2002, στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων, όταν το πατρινό σχήμα συμμετείχε με το έργο «Τύπαδες» του Γ. Γεωργακάκη. Η Μέλπω Ζαρόκωστα, μέλος της κριτικής επιτροπής και εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, παρέδωσε τότε στο «Ρεφενέ» το Βραβείο Συγγραφής, σε μια στιγμή που έμελλε να αποτελέσει την απαρχή μιας δεκαετούς σχέσης.

Η ηθοποιός, συγγραφέας και μεταφράστρια, που χαρακτηρίστηκε δικαίως «αρχόντισσα του ελληνικού θεάτρου», έφυγε από τη ζωή χθες, 16 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 93 ετών.

Από το 2002 έως και το 2012, η συνεργασία υπήρξε συνεχής και ουσιαστική. Η ίδια παρακολούθησε επί δέκα χρόνια όλες τις παραστάσεις του σχήματος, στήριξε ενεργά το «Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Μώμος ο Πατρεύς» και, μαζί με τον Γιώργη Χριστοφιλάκη, αποτέλεσε βασικό σύνδεσμο της διοργάνωσης με την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Το 2012 επέστρεψε στην Πάτρα ως μέλος της κριτικής επιτροπής του 4ου Μώμου, στο Δημοτικό Θέατρο, σε μία από τις τελευταίες δημόσιες παρουσίες της, καθώς στη συνέχεια οι μετακινήσεις της περιορίστηκαν λόγω προβλημάτων υγείας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην πρωτοβουλία της, τον Μάιο και Ιούνιο του 2004, να φέρει στην Πάτρα μεγάλα ονόματα του θεάτρου, αμισθί, για να διδάξουν σε σεμινάριο επιμόρφωσης που διοργάνωσε ο «Ρεφενές». Παράλληλα, πρωτοστάτησε ώστε η παράσταση «Χωρίς διαβατήριο» (2010) να παρουσιαστεί στο θέατρο «Μέλι» στην Αθήνα, σε μια συμβολική επιλογή χώρου, στην πλατεία Βικτωρίας, με έργο αφιερωμένο στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Μέλπω Ζαρόκωστα δεν στάθηκε ποτέ απόμακρη. Απλή, προσηνής και ανθρώπινη, φιλοξενούνταν σε σπίτια μελών του «Ρεφενέ» όταν επισκεπτόταν την Πάτρα, αποζητούσε τη συντροφιά και είχε πάντα μια συμβουλή να προσφέρει στους ερασιτέχνες ηθοποιούς. Η αγάπη της για τον ερασιτεχνισμό και οι μάχες που έδωσε μέσα από επιτροπές φεστιβάλ για την ανάδειξή του αποτελούν, σύμφωνα με το σχήμα, σημαντική παρακαταθήκη.

«Θα σε θυμόμαστε πάντα, Αρχόντισσα Μέλπω», καταλήγει το συγκινητικό αντίο του «Ρεφενέ», εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως και στο «μεγάλο ταξίδι» θα συνεχίσει να υπηρετεί την ανθρωπιά και τον πολιτισμό, όπως έκανε σε όλη της τη ζωή.