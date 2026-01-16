Οι Χορηγοί Επικοινωνίας της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»- Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τις ΣΦήγΚΕΣ

Οι ΣΦήγΚΕΣ και η καλλιτεχνική ομάδα της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό», που ανεβαίνει στο Θέατρο Πάνθεον από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, με ανακοίνωσή τους, "εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στους Χορηγούς Επικοινωνίας για τη στήριξη και τη σημαντική συμβολή τους στην προβολή της παράστασης.

Η επικοινωνιακή στήριξη των χορηγών βοηθάει καθοριστικά ώστε μια δουλειά που γίνεται με μεράκι, φαντασία,χιούμορ και ομαδικότητα να βρει τον δρόμο της προς το κοινό αλλά και να πάρει …ζωή πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Η επικοινωνιακή στήριξη των χορηγών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής κάθε παράστασης και για εμάς είναι τιμή που αυτή η διαδρομή πραγματοποιείται με συνοδοιπόρους ανθρώπους και μέσα που αγαπούν και στηρίζουν τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ… ΞΑΝΘΟ

Ionian TV

Πελοπόννησος

Γνώμη

Nεολόγος

Αχαϊκή Πολιτεία

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Thebest.gr

Pelop.gr

Gnomip.gr

Dete.gr

Tempo24.news

Politeia.gr

Patras events

Flamis.gr

Αchaia news

Call news

Max Fm

Ράδιο Γάμμα

Πελοπόννησος FM

Skai Patras

Alpha Patras

Ρυθμός 94,9

Τop Fm

Radio 9,15

Πατρινόραμα

Η παράσταση «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό», η οποία αντλεί έμπνευση από τη θρυλική κινηματογραφική κωμωδία «Μερικοί το προτιμούν καυτό», ανεβαίνει σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου ενώ χαρακτηριστικές στο κείμενο είναι και οι «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη".