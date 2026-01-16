Back to Top
Πέθανε η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα

Η κηδεία θα γίνει στο Α Νεκροταφείο Αθηνών την Τρίτη στις 13.00.

Πέθανε η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα σε ηλικία 93 ετών.

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος, Νίκος Νικόλιζας, η κηδεία θα γίνει στο Α Νεκροταφείο Αθηνών την Τρίτη στις 13.00.

