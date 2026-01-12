ΜΩΜΟΣ 2026: Επιλογή σατιρικών δρώμενων / υποψηφιοτήτων

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των ερασιτεχνικών ομάδων για το φετινό Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων " Μώμος Ο Πατρεύς" 2026.

Φέτος κατέθεσαν υποψηφιότητα 18 ομάδες, εκ των οποίων 4 για πρώτη φορά και 2 από την ελληνική κοινότητα Βρυξελλών.

7 ομάδες κατέθεσαν υποψηφιότητα στον 18ο «ζωντανό Μώμο» 7 στον «6ο «Διαδικτυακό Μώμο» και 4 κατέθεσαν υποψηφιότητα και στους δύο.

Όλα τα βίντεο-υποψηφιότητες, ανεξάρτητα με τη σειρά που ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Επιλογής, θα αναρτηθούν στη σελίδα του «Μώμου», στην ιστοσελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού (με υπότιτλους και πλήρες αρχειακό υλικό για κάθε ομάδα) από τις 30/1/2026, ώρα 12:00 και θα παραμείνουν προσβάσιμα για έναν χρόνο το ελάχιστο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ψήφοι)

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΗΕΠΗΝ

Παναγοπούλου Αλεξάνδρα (Δημοσιογράφος)

2.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΔΗΠ (Πατρινό Καρναβάλι)

Δραγώτης Κώστας

3.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

Βλαχάκη Συγκλητική Θεατρολόγος

4. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ- ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Βούλτσος Διονύσης

5. ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α.-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Στιβανάκη Ευανθία

6. 7ΜΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε.Σ.Π. ΡΕΦΕΝΕ (1 ψήφος)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΩΜΟΥ 2026



ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΜΩΜΟΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, συνεκτιμώντας τις ανάγκες της διοργάνωσης και τις φετινές υποψηφιότητες των ερασιτεχνικών θιάσων αποφάσισε στην τελική φάση του «Ζωντανού Μώμου» να συμμετάσχουν 8 (οκτώ) ομάδες και στην αντίστοιχη του «Διαδικτυακού» 10 (δέκα) ομάδες.

Οι παρακάτω λοιπόν ομάδες θα διαγωνιστούν στη Πάτρα, στο Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ 31/1/2026 ώρα 19:00 για τα βραβεία Κοινού και Κριτικής Επιτροπής του 18ου «Ζωντανού Μώμου». Από το βραβείο ΚΟΙΝΟΥ (και μόνο) θα εξαιρεθούν οι 2 πατρινές ομάδες, λόγω εντοπιότητας.

Οι ομάδες αναγράφονται με τη σειρά που ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Επιλογής, ενώ εκείνες που φέρουν (*) λαμβάνουν μέρος για 1η φορά στο Φεστιβάλ.



ΟΙ 8 ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ



1. ΡΟΔΟΣ/ Θεατρική Ομάδα Αδελφότητας Κρητών Ρόδου «Ο Ψηλορείτης» (Έτος Ίδρυσης 1989) Από το έργο «Και καλά ξεμπεπδέματα», του Γιάννη Νιωτάκη το επεισόδιο «Το ποκιόνονε» /ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στη 2η & 3η θέση ισοψήφησαν:

ΦΙΛΙΑΤΕΣ/ Θεατρική Ομάδα Φιλιατών (2010)

«Η χώρα των αθώων » του Δημήτρη Σκεύη/ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

&

(*) ΠΑΤΡΑ/ Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (2014)

Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «Άπλυτα» /ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

4. ΚΕΡΚΥΡΑ/ Ιόνια Σκηνή (2023)

«ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ» του Κώστα Σαλιών/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

5. (*) ΝΑΞΟΣ/ Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Νάξου «Οι Χορονάξιοι» /Θεατρική ομάδα (2018) Από το έργο «Μιμίαμβοι» του Ηρώνδα το επεισόδιο (Η Προκυκλίς – Μαστροπός.)/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

6. (*) ΜΥΤΙΛΗΝΗ/ Πολιτιστικός Σύλλογος «Νάκαρα» Μυτιλήνης (2023).

«Ρωμιός Και Ε(Λ)λαδέτα» της Μίρνας Αλεπουδέλλη/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Στη 7η & 8η θέση ισοψήφησαν:

ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ/ Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (2015) Από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» Νηλ Σάιμον, το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού »/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

&

ΠΑΤΡΑ/ Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας-Αχαΐας (2007) Από το έργο «Το έξυπνο πουλί» του Ζ. Φεϋντώ το απόσπασμα «Γκούντρουν» /ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1.ΚΕΡΑΤΕΑ/ Πειραματική Σκηνή Θεάτρου «Θέσπις» (1996)

Από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη, το δρώμενο «Αντί στεφάνου»,

/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

2. ΠΑΤΡΑ/ θεατρική Ομάδα «Ταξιδευτές της πρόζας» (2008)

Από την παράσταση «Ο αχόρταγος» του Δημήτρη Ψαθά/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

3. (*) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ Θεατρική ομάδα «Histriones» (2024)

«Κάπου μεταξύ και στον αέρα» της Κατερίνα Ιωάννου/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΩΜΟΣ

Τα βίντεο –υποψηφιότητες και η σειρά αξιολόγησης των 10 ομάδων για το Βραβείο Καλύτερου Σατιρικού 10λέπτου θα αναρτηθούν ως ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΝΤΕΟ στην σελίδα του Μώμου στην πλατφόρμα του Πατρινού Καρναβαλιού την Τσικνο-Πέμπτη 12/2/ώρα 20:00. Την ίδια μέρα και στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και τα επί μέρους βραβεία της Κριτικής Επιτροπής (Κειμένου, Σκηνοθεσίας, Μουσικής, Υποκριτικής, Κοστουμιών, Σκηνικών κ.λπ) Οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά ονομάτων πόλεων.

1. ΑΘΗΝΑ/ Θεατρική Ομάδα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

«Πρώτη νύχτα γάμου» από τις «Ζακυνθινές Ομιλίες» του Νικολάου Γουσέτη/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

2. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ Θεατρική Ομάδα «ΑλΜΑ» Βρυξελλών (2017)

Από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

3. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών/ Atelier Theatral Grec, BRUXELLES (1984) Από το έργο «Χρυσοβεργαρής και Ηλιοτάτη», του Τάσου Νυχά

/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

4. ΚΙΛΚΙΣ/ Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία "Τέχνη" (1980)/Θεατρική Σκηνή

«Ρωμαίος & Ιουλιέτα, 30 χρόνια μετά» των Αλέξανδρου Ντερπούλη, Σίλα Σεραφείμ

/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

5. ΛΑΡΙΣΑ/ Θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (2019)

Από το έργο: « Η ψεύτρα του Ζαν Κοκτώ μέσα από 10+1 αληθινές ιστορίες» σε κείμενα των μελών της ομάδας, το δρώμενο «Ιστορία του Φώτη Γιαννούλα» /ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

6. ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» (1979/1985) Από το έργο «Η διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα το επεισόδιο «Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι»/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

7. (*) ΠΑΤΡΑ/ Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (2014)

Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «O.M.G.»/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Και, εφόσον δεν χρειαστεί να αντικαταστήσουν κάποια ομάδα στο «Ζωντανό Μώμο», θα προστεθούν και οι ομάδες:

8.ΚΕΡΑΤΕΑ/ Πειραματική Σκηνή Θεάτρου «Θέσπις» (1996)

Από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη, το δρώμενο «Αντί στεφάνου»,

/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

9.ΠΑΤΡΑ/ θεατρική Ομάδα «Ταξιδευτές της πρόζας» (2008)

Από την παράσταση «Ο αχόρταγος» του Δημήτρη Ψαθά/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

10. (*) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ Θεατρική ομάδα «Histriones» (2024)

«Κάπου μεταξύ και στον αέρα» της Κατερίνα Ιωάννου/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΩΜΟΥ (Παρασκευή 30/1/2026)

Στο φετινό αφιέρωμα (Μώμος 2026) έθεσαν υποψηφιότητα –για να παρουσιάσουν ολόκληρες θεατρικές παραστάσεις- οι Ομάδες:

ΡΟΔΟΣ/ Θεατρική Ομάδα Αδελφότητας Κρητών Ρόδου «Ο Ψηλορείτης» (Έτος Ίδρυσης 1989)

ΙΛΙΟΝ/ θεατρική ομάδα «ΘεατρΊλιον» (2007)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ/ «Θεατρική Ομάδα Συλλόγου ΘΕΑΤΟ» (1996)

Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας

να συμμετάσχουν στο Αφιέρωμα-Μώμος 2026:

Η θεατρική ομάδα «ΘεατρΊλιον» με τη παράσταση «Ο Φιάκας» -του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή

Η «Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου ΘΕΑΤΟ» με τη παράσταση «Lebensraum» –του Θανάση Τριαρίδη