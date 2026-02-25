Πάτρα: Η παράσταση "Κοιμώμενος Χαλεπάς" επιστρέφει για μία τελευταία παράσταση

Η παράσταση – θρύλος, για τη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά, "Κοιμώμενος Χαλεπάς, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ" του Άγγελου Ανδρεόπουλου με το Γιώργη Κοντοπόδη, υποψήφιο ερμηνείας στα θεατρικά βραβεία Κάρολος Κουν 2025, επιστρέφει για μία (1) τελευταία παράσταση στην Πάτρα στο θέατρο Επίκεντρο+, στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 21.15.

Η παράσταση, που λάτρεψαν χιλιάδες θεατές, που είδαν και ξαναείδαν, σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό, για τη ζωή του σπουδαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, έχοντας για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της σεζόν στον προαύλιο χώρο του σπιτιού του Γιαννούλη Χαλεπά, στον Πύργο Τήνου συνεχίζει για 4η σεζόν!

...λίγα λόγια για το έργο....

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς υπήρξε ένας απ’ τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, έργα του οποίου θαυμάζονται και αποτελούν, παγκοσμίως, αντικείμενο μελέτης μέχρι και σήμερα. Η ζωή του... απλά μυθιστορηματική. Σαν βγαλμένη από ταινία τρόμου, μα με happy ending.

Τα πρώτα χρόνια στην Τήνο, οι σπουδές στο εξωτερικό, τα δημιουργικά χρόνια στην Αθήνα του 1800, οι βραβεύσεις, η παγκόσμια αναγνώριση... μα και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας για 14 χρόνια, η απομόνωση και η αυστηρή επίβλεψη της μητέρας του, ο μεγάλος του έρωτας που έμελλε να χαράξει όλη του τη ζωή... μοναξιά... πόνος... στέρηση ... μερικές απ’ τις λέξεις που συνθέτουν τη ζωή του ανθρώπου αυτού.

Με εφαλτήριο το κελί του, στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας, η παράσταση του έργου του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, μας ταξιδεύει σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Ιωάννη ή... Γιαννούλη (όπως τον αποκαλούσε χαϊδευτικά η μητέρα του) και μας δίνει το μέγεθος της ευφυίας αλλά και του πόνου, τόσο του ίδιου όσο και όλων των καλλιτεχνών που, ανά τους αιώνες, χαρακτηρίστηκαν Σαλεμένοι (Σαλοί) αλλά παρέμειναν και παραμένουν χαραγμένοι στη συνείδηση και τη μνήμη μας.

Μια παράσταση, όχι βιογραφική, μα καθαρά ψυχολογική, για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που η εποχή, που έζησαν, δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν, μα εκείνοι συνέχισαν να πιστεύουν και να δημιουργούν... μέχρι τη στιγμή που άγγιξαν το Θείο...και δε θαμπώθηκαν...μα είδαν... και διαρκώς υπάρχουν, για να μας θυμίζουν μια φράση...

..."ποτέ δεν είναι αργά"...

Ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από κριτικές για την παράσταση

"Το κείμενο αυτό αποτελεί μια γροθιά στο κοινωνικό κατεστημένο" - Ελένη Αναγνωστοπούλου - fractalart.gr

" Η τραγική ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη, περνάει ολόκληρη μέσα από τη δυνατή ερμηνεία του Γιώργη Κοντοπόδη και μας καθηλώνει" - Λένα Σάββα - θεατρο.gr

"Με ξετρέλανε αυτός εδώ ο μονόλογος. Με ξετρέλανε τούτη η παράσταση" - Κώστας Κούλης Noizy.gr

΄΄Σπάνια παρακολουθεί κανείς παράσταση με τόση ισότιμη και ισοβαρή αρμονία των τριών συντελεστών της, του συγγραφέα, του σκηνοθέτη και του ηθοποιού.Μια παράσταση που οφείλουμε να δούμε όλοι ΄΄- Βαγγέλης Ραφτόπουλος thesspress.gr

΄΄Ο Γιώργης Κοντοπόδης αρπάζει το κείμενο, περνάει τις λέξεις στην ψυχή του, τις φιλτράρει με έναν αξεπέραστο τρόπο και το προσφέρει με όλη του την ένταση, όλη την ευαισθησία και το πολυεπίπεδο του, τόσο άμεσα, τόσο διακριτά που κανείς και τίποτα δε μένει ασυγκίνητος΄΄- Αιμιλία Φλώρου artviews.gr

Η παράσταση έχει παρουσιαστεί 3 σεζόν στο θέατρο Αλκμήνη και Μικρός Κεραμικός στην Αθήνα καθώς και στο θερινό θέατρο Από Κοινού και έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος (ενδεικτικά αναφέρονται η Τήνος, η Ερμιόνη, η Πάτρα, τα Γιάννενα, η Κρήτη, η Ναύπακτος) αλλά και στη Κύπρο.

ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ

Δράμα

Συγγραφέας: Άγγελος Ανδρεόπουλος

Σκηνοθεσία - φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Σκηνικό - εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες : Πάρης Διονυσόπουλος

Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Δημιουργία Τρέηλερ : Θάνος Αγγέλης / Picon Photography

Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης.

Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παραστάσεις: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ώρα: 9.15 μ.μ.

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/2025-26-koimomenos-xalepas-o-salos-agios/

*Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας της παράστασης στο Επίκεντρο+ είναι το thebest.gr.