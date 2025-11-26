Πάτρα: Στο θέατρο Επίκεντρο+ η παράσταση για τη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά

Η παράσταση – θρύλος, για τη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά, με το Γιώργη Κοντοπόδη, υποψήφιο ερμηνείας στα θεατρικά βραβεία Κάρολος Κουν 2025, έρχεται & πάλι στη Πάτρα, για 4η χρονιά, και αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί στο θέατρο Επίκεντρο στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου, για 3 παραστάσεις στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2025.

Ο τίτλος της παράστασης είναι «Κοιμώμενος Χαλεπάς, Ο Σαλός Άγιος» & την έχει σκηνοθετήσει ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος

...λίγα λόγια για το έργο....

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς υπήρξε ένας απ τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, έργα του οποίου θαυμάζονται και αποτελούν, παγκοσμίως, αντικείμενο μελέτης μέχρι και σήμερα. Η ζωή του... απλά μυθιστορηματική. Σαν βγαλμένη απο ταινία τρόμου, μα με με happy ending.

Τα πρώτα χρόνια στην Τήνο, οι σπουδές στο εξωτερικό, τα δημιουργικά χρόνια στην Αθήνα του 1800, οι βραβεύσεις, η παγκόσμια αναγνώριση... μα και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας για 14 χρόνια, η απομόνωση και η αυστηρή επίβλεψη της μητέρας του, ο μεγάλος του έρωτας που έμελε να χαράξει όλη του τη ζωή... μοναξιά... πόνος... στέρηση ... μερικές απ τις λέξεις που συνθέτουν τη ζωή του ανθρώπου αυτού.

Με εφαλτήριο το κελί του, στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας, η παράσταση του έργου του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου, μας ταξιδεύει σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Ιωάννη ή... Γιαννούλη (όπως τον αποκαλούσε χαιδευτικά η μητέρα του) και μας δίνει το μέγεθος της ευφυίας αλλά και του πόνου, τόσο του ίδιου όσο και όλων των καλλιτεχνών που, ανα τους αιώνες, χαρακτηρίστηκαν Σαλεμένοι (Σαλοί) αλλά παρέμειναν και παραμένουν χαραγμένοι στη συνείδηση και τη μνήμη μας.

Μια παράσταση, όχι βιογραφική, μα καθαρά ψυχολογική, για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που η εποχή, που έζησαν, δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν, μα εκείνοι συνέχισαν να πιστεύουν και να δημιουργούν... μέχρι τη στιγμή που άγγιξαν το Θείο...και δε θαμπώθηκαν...μα είδαν... και διαρκώς υπάρχουν, για να μας θυμίζουν μια φράση...

..."ποτέ δεν είναι αργά"...

Ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από κριτικές για την παράσταση

"Το κείμενο αυτό αποτελεί μια γροθιά στο κοινωνικό κατεστημένο"-Ελένη Αναγνωστοπούλου - fractalart.gr

" Η τραγική ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη, περνάει ολόκληρη μέσα από τη δυνατή ερμηνεία του Γιώργη Κοντοπόδη και μας καθηλώνει"-Λένα Σάββα - θεατρο.gr ¨

Ένα ανατριχιαστικό όλον που σε κερδίζει επάξια, προσφέρει εντάσεις, ποικίλες υφές και ρεαλιστικό σπαραγμό"-Τζένη Κουκίδου - koukidaki.gr

"Με ξετρέλανε αυτός εδώ ο μονόλογος. Με ξετρέλανε τούτη η παράσταση"-Κώστας Κούλης Noizy.gr

"Η παράσταση είναι ένας από αυτούς τους μονολόγους, που βγαίνεις από την αίθουσα και ψάχνεις λίγο δροσερό αέρα να σε "χτυπήσει" στο πρόσωπο"-Θοδωρής Κ. - sinwebradio.com

"Ο λόγος ρέει, τα συναισθήματα ρέουν. Φαίνεται η ψυχή. Αυτό μου έμεινε από το έργο. Δεν μιλά απλά για τη ζωή του Χαλεπά, μιλά για την ψυχή του κι αυτό παίρνει το κοινό φεύγοντας."-iart.gr

"Σπάνια παρακολουθεί κανείς παράσταση με τόση ισότιμη και ισοβαρή αρμονία των τριών συντελεστών της, του συγγραφέα, του σκηνοθέτη και του ηθοποιού. Μια παράσταση που οφείλουμε να δούμε όλοι"- Βαγγέλης Ραφτόπουλος thesspress.gr

"Ο Γιώργης Κοντοπόδης αρπάζει το κείμενο, περνάει τις λέξεις στην ψυχή του, τις φιλτράρει με έναν αξεπέραστο τρόπο και το προσφέρει με όλη του την ένταση, όλη την ευαισθησία και το πολυεπίπεδο του, τόσο άμεσα, τόσο διακριτά που κανείς και τίποτα δε μένει ασυγκίνητος"- Αιμιλία Φλώρου artviews.gr

"Ο Γιώργης Κοντοπόδης χειρίζεται άψογα όλα τα συναισθήματα του ρόλου του, ποτίζεται από αυτά ώστε να μας μεταφέρει την τραγικότητα της ζωής ενός «σαλού άγιου» που αδικήθηκε από τους ανθρώπους, δικαιώθηκε με την τέχνη του. Όλα ξεπροβάλλουν μέσα από τις ερμηνευτικές συναισθηματικές εναλλαγές του ηθοποιού που καταθέτει στη σκηνή τον εξαιρετικό υποκριτικό του πλούτο"-Μαίρη Γκαζιάνη polimagazino.gr