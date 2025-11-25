Η Πάτρα υποδέχθηκε με λαμπρότητα την εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης

Με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια, οι πιστοί της Πάτρας υποδέχθηκαν την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης στην πόλη τους.



Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Πλήθη εὐλαβῶν Πατρέων ὑπεδέχθησαν, στο πλαίσιο τῶν Ιερῶν Πρωτοκλητείων, τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐσφαγμένης, ἀντίγραφο τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ Ἱερᾷ Μεγίστῃ Μονῇ Βατοπαιδίου, θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος.

Ἡ ὑποδοχὴ ἔγινε στὴν Πλατεῖα Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως (Ὄλγας) τὴν Κυριακὴ 23 Νοεμβρίου, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Τὸ Ἱερὸ Εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐσφαγμένης μετεφέρθη μὲ λιτανευτικὴ πομπὴ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὅπου ἐτελέσθη Δοξολογία καὶ ἐνσυνεχεῖ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα μετέφερε στὴν Πάτρα ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντας Ἐφραὶμ, μὲ Μοναχοὺς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονή.

Στὴν προσφώνησή του, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸ Πανάγιον πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ εὐχαρίστησε τὸν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο π. Ἐφραὶμ γιὰ τὴν εὐλογίαν ποὺ ἐκόμισε στὴν Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν καὶ γιὰ τὴν μεγίστην ἐλεήμονα προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς ἐνδεεῖς καὶ ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς, καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ προσεύχεται μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν Ἀδελφότητος γιὰ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν φιλόθεον καὶ φιλάγιον Πατραϊκὸ Λαό.

Στὴν ἀντιφώνησή του, ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Πατραϊκὸ Λαὸ γιὰ τὴν λαμπροτάτη ὑποδοχὴ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπήνεσε τὰ πλήθη τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν γιὰ τὴν εὐλάβειά τους καὶ ἀνεφέρθη στὸ συγκλονιστικὸ ἱστορικὸ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἐσφαγμένης. Τέλος, εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.