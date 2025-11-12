Πάτρα: "Το Πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα" με την Δήμητρα Παπαδήμα στο θέατρο Επίκεντρο+

Την Παρασκευή 21/11/2025 στις 21.15 - Η σκηνοθεσία είναι της Θαλασσινής Βοσταντζόγλου & η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα
Το "Πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα" με τη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Παπαδήμα σε σκηνοθεσία Θαλασσινής Βοσταντζόγλου επιστρέφει στην Πάτρα για μία παράσταση, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στις 21.15.
Ένας μονόλογος με «πολλά» πρόσωπα. Μια παράσταση ποιητική και ανθρώπινη, που φανερώνει το σκοτάδι της κόρης, γυναίκας, καλλιτέχνιδας, συζύγου, μάνας κι ερωμένης Πηνελόπης Δέλτα -με λεπτομέρειες που ίσως ως τώρα να μην γνωρίζαμε και αλήθειες που είχαν ξεχαστεί με τα χρόνια.
Λίγα λόγια για το έργο
Η Πηνελόπη Δέλτα επί σκηνής συνομιλεί με τους ανθρώπους της ζωής της, τις ευαισθησίες, τους πόνους και τα απωθημένα της, χωρίς κάτω κείμενα και μισόλογα.
Γράφει και σκίζει τα ανεπίτρεπτα πάθη της, συμβιβάζεται με το λίγο αν και δεν σταματά στιγμή να ψάχνει το «ολόκληρο» κι εντέλει το μόνο που της μένει και αποζητά είναι ο θάνατος. Ψάχνοντας το νόημα της ύπαρξης, τον καλεί παραπάνω από μια φορές, τον διεκδικεί και τον αγαπά.
Με αόρατους «συμπρωταγωνιστές» τη μητέρα και τον πατέρα της, τα παιδιά της, τον σύζυγο της Στέφανο Δέλτα και τον μεγάλο της έρωτα Ίωνα Δραγούμη, η Πηνελόπη για μια μοναδική φορά λέει όσα δεν τόλμησε να πει σε όλη της την ζωή, συζητά μαζί τους και με τον εαυτό της, κατηγορεί τους πάντες, την ίδια κι εντέλει τη ζωή αυτή καθ’ αυτή.
Σκηνοθετικό σημείωμα
Ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά με πολύ αγάπη και πολύ αγωνία, αφού πρώτη φορά δουλεύουμε μάνα και κόρη μαζί.
Με πολλές πρόβες, πολλές κουβέντες και πολλή χαρά καταφέραμε νομίζω να δέσουμε κλασικό με σύγχρονο, όπως νομίζω ότι ήταν η ψυχή αυτής της γυναίκας.
Μέσα από το έργο αυτό που έγραψε η μητέρα μου νομίζω την κατάλαβα κι εγώ περισσότερο σαν άνθρωπο και το ίδιο πιστεύω και για εκείνη. Αυτή η σύνδεση μεταξύ μας νομίζω έφερε και το αποτέλεσμα που ελπίζαμε να έχουμε. Το μόνο που μένει είναι να το δει ο κόσμος και να συμπάσχει με τα πάθη που αυτή η τόσο κλειστή, καθώς πρέπει ίσως, καλλιτέχνιδα, είχε μέσα της.
Η Δήμητρα Παπαδήμα δουλεύει εδώ και 35 χρόνια σαν ηθοποιός, και έχει γράψει περίπου 20 βιβλία και θεατρικά. Τα τελευταία χρόνια ανεβάζει δικά της έργα που όπως η ίδια λέει «έχει ανάγκη να εκφράσει στον κόσμο».
Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μία μορφή που την έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν, καθώς έχει γράψει κι άλλο ένα έργο για την σχέση της με τον Ίωνα Δραγούμη, την «Τελευταία Συνάντηση», οι οποία είχε αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο και οι παραστάσεις είχαν μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για δύο χρόνια (2016-17).
Ακολούθησε ένας μονόλογος, για την Μαρίκα Κοτοπούλη, με τίτλο «Το Αγρίμι» που επίσης ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, 150 χρόνια από τη γέννησή της, επιστρέφει στην πρώτη της ηρωίδα, την Πηνελόπη, με το έργο «Το Πορτρέτο», μιλώντας πια πιο ολοκληρωμένα για την ζωή της, τη σχέση με τη μητέρα της, -το «αγκάθι» της Πηνελόπης- αλλά και την σχέση με τα παιδιά της, τον σύζυγό της, και τον αιώνιο έρωτα της Ίωνα Δραγούμη.
Το «Πορτραίτο» γράφτηκε με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέως, που άφησε το αποτύπωμά της τόσο στην τέχνη της όσο και στη ζωή, πηγαίνοντας κόντρα στο συντηρητισμό της εποχής της και στα τετριμμένα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Επί σκηνής: Δήμητρα Παπαδήμα
Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα
Σκηνοθεσία: Θαλασσινή Βοσταντζόγλου
Επιμέλεια κίνησης: Αυγουστίνος Κούμουλος
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς
Φωτογραφίες: Εβίτα Σκουρλέτη
Γενική επιμέλεια: Γιάννης Μποσταντζόγλου.
Η παράσταση θα παιχθεί στο Επίκεντρο+ την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 & ώρα: 21:15.
Διάρκεια: 85 λεπτά χωρίς διάλειμμα
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Γενική είσοδος: 15€ και 13€ μειωμένο για ειδικές ομάδες (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, άνω των 65 ετών, ΑμεΑ).
Περισσότερες πληροφορίες – κρατήσεις στο 2610 46 10 50.
