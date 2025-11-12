Πάτρα: "Το Πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα" με την Δήμητρα Παπαδήμα στο θέατρο Επίκεντρο+

Το "Πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα" με τη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Παπαδήμα σε σκηνοθεσία Θαλασσινής Βοσταντζόγλου επιστρέφει στην Πάτρα για μία παράσταση, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στις 21.15.

Ένας μονόλογος με «πολλά» πρόσωπα. Μια παράσταση ποιητική και ανθρώπινη, που φανερώνει το σκοτάδι της κόρης, γυναίκας, καλλιτέχνιδας, συζύγου, μάνας κι ερωμένης Πηνελόπης Δέλτα -με λεπτομέρειες που ίσως ως τώρα να μην γνωρίζαμε και αλήθειες που είχαν ξεχαστεί με τα χρόνια.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Πηνελόπη Δέλτα επί σκηνής συνομιλεί με τους ανθρώπους της ζωής της, τις ευαισθησίες, τους πόνους και τα απωθημένα της, χωρίς κάτω κείμενα και μισόλογα.

Γράφει και σκίζει τα ανεπίτρεπτα πάθη της, συμβιβάζεται με το λίγο αν και δεν σταματά στιγμή να ψάχνει το «ολόκληρο» κι εντέλει το μόνο που της μένει και αποζητά είναι ο θάνατος. Ψάχνοντας το νόημα της ύπαρξης, τον καλεί παραπάνω από μια φορές, τον διεκδικεί και τον αγαπά.

Με αόρατους «συμπρωταγωνιστές» τη μητέρα και τον πατέρα της, τα παιδιά της, τον σύζυγο της Στέφανο Δέλτα και τον μεγάλο της έρωτα Ίωνα Δραγούμη, η Πηνελόπη για μια μοναδική φορά λέει όσα δεν τόλμησε να πει σε όλη της την ζωή, συζητά μαζί τους και με τον εαυτό της, κατηγορεί τους πάντες, την ίδια κι εντέλει τη ζωή αυτή καθ’ αυτή.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά με πολύ αγάπη και πολύ αγωνία, αφού πρώτη φορά δουλεύουμε μάνα και κόρη μαζί.

Με πολλές πρόβες, πολλές κουβέντες και πολλή χαρά καταφέραμε νομίζω να δέσουμε κλασικό με σύγχρονο, όπως νομίζω ότι ήταν η ψυχή αυτής της γυναίκας.

Μέσα από το έργο αυτό που έγραψε η μητέρα μου νομίζω την κατάλαβα κι εγώ περισσότερο σαν άνθρωπο και το ίδιο πιστεύω και για εκείνη. Αυτή η σύνδεση μεταξύ μας νομίζω έφερε και το αποτέλεσμα που ελπίζαμε να έχουμε. Το μόνο που μένει είναι να το δει ο κόσμος και να συμπάσχει με τα πάθη που αυτή η τόσο κλειστή, καθώς πρέπει ίσως, καλλιτέχνιδα, είχε μέσα της.