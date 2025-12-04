Δήμος Θέρμου: Εκδηλώσεις Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς "Θερμοχώρα 2025"

Ο Δήμος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους, Φορείς και εθελοντές, παρουσιάζει το πρόγραμμα της "Θερμοχώρας 2025". Το Θέρμο μετατρέπεται σε έναν μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό. Το μοναδικό φυσικό τοπίο του Δήμου Θέρμου ντύνεται με χρώμα, μουσική και δράσεις για όλες τις ηλικίες, δημιουργώντας μια εορταστική εμπειρία που ξεχωρίζει.

Μια ολόκληρη γιορτινή ‘‘γειτονιά’’ με τοπικά προϊόντα, αρώματα, γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες ανοίγει τις πύλες της με το Χριστουγεννιάτικο market.

Η κεντρική πλατεία του Θέρμου, ο ιστορικός Μύλος της Κασσάνδρας και επιλεγμένα σημεία του Δήμου Θέρμου ζωντανεύουν με πολυθεματικές δράσεις, μουσική, χορό, δημιουργικότητα και συμμετοχή, προσφέροντας στο Θέρμο μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ταυτόχρονα βαθιά παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Η κορύφωση των εορτασμών έρχεται τη νύχτα της Αλλαγής του Χρόνου, όταν η πλατεία του Θέρμου γίνεται το επίκεντρο της γιορτής. Με ζωντανή ορχήστρα, DJ, χορό και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, η πόλη αποχαιρετά το 2025 και υποδέχεται το 2026 μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς, ενότητας και αισιοδοξίας, μια στιγμή που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη σε όσους βρίσκονται εκεί.

Ο Δήμος Θέρμου όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιηγηθούν στο φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο Market, να συμμετέχουν στις δεκάδες δράσεις και να ζήσουν από κοντά τη ζεστή, έντονη και φωτεινή ατμόσφαιρα των εορτών στο Θέρμο. Με ευχές για υγεία, προοπτική και δημιουργικότητα, η πόλη υποδέχεται τον νέο χρόνο με ανοιχτή αγκαλιά και διάθεση γιορτής για όλους.

Ακολουθεί στην φωτ. το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της "Θερμοχώρας 2025".