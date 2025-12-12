Η Πάτρα στο πνεύμα των Χριστουγέννων - To πρόγραμμα από 14 έως και 20 Δεκεμβρίου

Ποιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
Το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, οι εικαστικές κατασκευές, η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Χορευτικού Τμήματος, η Χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασσικής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου, η γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, η προβολή ταινιών και οι παραστάσεις θεάτρου Σκιών, κυριαρχούν την πρώτη εβδομάδα των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για των εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Το πρόγραμμα για το διάστημα Κυριακή 14 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12
*Θέατρο Σκιών – Αριστοτέλης Μακρής - «Ο καραγκιόζης στο σπίτι της Κοκκόνας»
16ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00
ΤΡΙΤΗ 16/12
*Δημιουργίες-κατασκευές από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων
Πλατεία Γεωργίου – ώρα 18.00
ΠΕΜΠΤΗ 18/12
*Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας
Συμμετέχουν το σύνολο κρουστών ΚΡΟΥΣΙΣ, η Παιδική Χορωδία, η Προ παιδική Χορωδία,Φωνητικό Σύνολο, η Χορωδία και η Ορχήστρα Δωματίου.
Royal Theatre – ώρα 20.00.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12
*Χριστουγεννιάτικη γιορτή Χορευτικού Τμήματος Δήμου Πατρέων
Πλατεία Εργατικών Κατοικίων Ταραμπούρα – ώρα 18.00
* Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Μαριάννας Σαφάροβα
Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου – ώρα 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
*Δημιουργίες – κατασκευές από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων
Πλατεία Γεωργίου – ώρα 17.00
*Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας
Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» – ώρα 17.00
*Θέατρο Σκιών – Κωνσταντίνος Λαλιώτης «Ο Καραγκιόζης και το σκανταλιάρικο ξωτικό»
41ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00
*Προβολή Ταινίας «Η Μεγάλη περιπέτεια στα χιόνια/Αποστολή Κατμαντού: Οι Περιπέτειες της Νέλι και του Σάιμον»
25ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00
Οι «μεσημεριανές» στα καφέ και τα all day spots της Πάτρας κορυφώνονται τα Χριστούγεννα- Χάνουν έδαφος τα night clubs- Καταργείται η νυχτερινή έξοδος;
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες – Απέκλεισαν την κεντρική πύλη του επιβατικού σταθμού- ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Εγκληματική οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr