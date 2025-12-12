Η Πάτρα στο πνεύμα των Χριστουγέννων - To πρόγραμμα από 14 έως και 20 Δεκεμβρίου

Το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, οι εικαστικές κατασκευές, η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Χορευτικού Τμήματος, η Χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασσικής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου, η γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, η προβολή ταινιών και οι παραστάσεις θεάτρου Σκιών, κυριαρχούν την πρώτη εβδομάδα των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για των εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το πρόγραμμα για το διάστημα Κυριακή 14 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

*Θέατρο Σκιών – Αριστοτέλης Μακρής - «Ο καραγκιόζης στο σπίτι της Κοκκόνας»

16ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00

ΤΡΙΤΗ 16/12

*Δημιουργίες-κατασκευές από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 18.00

ΠΕΜΠΤΗ 18/12

*Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας

Συμμετέχουν το σύνολο κρουστών ΚΡΟΥΣΙΣ, η Παιδική Χορωδία, η Προ παιδική Χορωδία,Φωνητικό Σύνολο, η Χορωδία και η Ορχήστρα Δωματίου.

Royal Theatre – ώρα 20.00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12

*Χριστουγεννιάτικη γιορτή Χορευτικού Τμήματος Δήμου Πατρέων

Πλατεία Εργατικών Κατοικίων Ταραμπούρα – ώρα 18.00

* Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Μαριάννας Σαφάροβα

Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου – ώρα 19.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12

*Δημιουργίες – κατασκευές από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 17.00

*Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» – ώρα 17.00

*Θέατρο Σκιών – Κωνσταντίνος Λαλιώτης «Ο Καραγκιόζης και το σκανταλιάρικο ξωτικό»

41ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00

*Προβολή Ταινίας «Η Μεγάλη περιπέτεια στα χιόνια/Αποστολή Κατμαντού: Οι Περιπέτειες της Νέλι και του Σάιμον»

25ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00