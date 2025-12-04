Πάτρα: Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Λαμπιόνια, στολίδια, μουσικές, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ξυλοπόδαροι, ζωγραφική προσώπου, φωνητικά σύνολα, συναυλίες και κεράσματα θα συνοδέψουν στις 6.00 το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας.

Λίγο νωρίτερα, δεκάδες παιδιά θα ψάξουν το κουμπί που έχει χαθεί για να πάρει ζωή και φως το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Ο εντοπισμός του, συνοδεία χριστουγεννιάτικων ήχων από την δημοτική Μπάντα, θα σημάνει το άναμμα του δέντρου.

Την ίδια ώρα στην πλατεία Γεωργίου θα πραγματοποιείται face painting (ζωγραφική προσώπου) από την ομάδα JUNIORS EVENTS για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, δημιουργώντας ένα γιορτινό και φασαριόζικο σκηνικό, ενώ στο χώρο θα βρίσκονται δυο ξυλοπόδαροι.

Αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρουν τα φωνητικά σύνολα Μέριμνα, Παιδική Χορωδία Cantelena, ΑΝΤΗΧΩ, Μουσικό Σχολείο και η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών για να «γεμίσουν» την πλατεία με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Οι εκδηλώσεις για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου θα ολοκληρωθούν με συναυλία από το συγκρότημα BURGER PROJECT “ΦΙΕΣΤΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ». Οι Burger Project εισέβαλαν στη μουσική σκηνή της Αθήνας το 2007, με έναν μόνο στόχο όπως έχουν πει: να κάνουν το κοινό να χορεύει μέχρι τελικής πτώσης.