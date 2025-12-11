Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό στις 15/12 για το νέο βιβλίο του Ηλία Δημητρόπουλου

Με τον τίτλο: "Παναγία Φιλοθέου Νεοκάστρου (Το ερειπωμένο Μοναστήρι)" - Στις 19.00 στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς

Στο Φιλολογικό Βραδινό αυτής της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα, θα γίνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ηλία Δημητρόπουλου με τον τίτλο: "Παναγία Φιλοθέου Νεοκάστρου (Το ερειπωμένο Μοναστήρι)".

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν στο Φιλολογικό Βραδινό της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, οι συγγραφείς Νίκος Αθανασίου και Κώστας Αθανασόπουλος.

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φιλολογικά βραδινά Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς Ηλίας Δημητρόπουλος

