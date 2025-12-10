Πάτρα: Έρχεται η 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας στο Μηχανουργείον

Το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαπολιτισμός (www. periodikodiapolitismos.blogspot.com) και οι Εκδόσεις Διαπολιτισμός Πάτρας ανακοινώνουν τη διοργάνωση της 1ης Λογοτεχνικής Συνάντησης Πάτρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού & Θέατρο Τέχνης (Ευμήλου 2, πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα).

Η νέα αυτή διοργάνωση αποτελεί φυσική εξέλιξη και δημιουργική συνέχεια της επιτυχημένης Συνάντησης Πεζογράφων, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 2008 με πρωτοβουλία του ποιητή και μεταφραστή Γιάννη Η. Παππά, προέδρου τότε του Συνδέσμου Φιλολόγων Πατρών. Η προσπάθεια, που αγκαλιάστηκε θερμά από το αναγνωστικό κοινό και την πνευματική κοινότητα της πόλης, ανέδειξε τη σημασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας και της ζωντανής επαφής συγγραφέων και αναγνωστών.

Στη διάρκεια των τεσσάρων συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, τιμήθηκαν εμβληματικές μορφές των ελληνικών γραμμάτων −ο Θανάσης Βαλτινός, η Ρέα Γαλανάκη, ο Μένης Κουμανταρέας, ο Βασίλης Βασιλικός και η Μάρω Δούκα− προσφέροντας πολύτιμες συζητήσεις, παρεμβάσεις και στοχασμούς γύρω από την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή και τις διαχρονικές θεματικές της. Παράλληλα, πλήθος συγγραφέων παρουσίασαν το έργο τους, ενώ οργανώθηκαν στρογγυλά τραπέζια και θεματικές συζητήσεις που άγγιζαν ζητήματα της λογοτεχνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής επικαιρότητας.

Σε αυτή την ισχυρή παρακαταθήκη έρχεται σήμερα να στηριχθεί η 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας, η οποία φιλοδοξεί όχι μόνο να αναβιώσει το πνεύμα των προηγούμενων συναντήσεων, αλλά και να το εμπλουτίσει με νέες μορφές έκφρασης, πιο διευρυμένη θεματολογία και ενεργό συμμετοχή της νεότερης γενιάς.

Στόχος της είναι να αποτελέσει έναν σταθερό λογοτεχνικό θεσμό για την πόλη, έναν χώρο όπου η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία −πεζογραφία και ποίηση− θα συναντάται, θα συζητείται, θα φωτίζεται και θα επανερμηνεύεται από διαφορετικές οπτικές.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις νέων και καθιερωμένων συγγραφέων, αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων διαλόγους, αναγνώσεις, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη βαθύτερη συγγένεια λόγου και μουσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της λογοτεχνίας με τη νεότερη γενιά· γι’ αυτό και συμμετέχουν μαθητές, σχολεία και νεανικά μουσικά σύνολα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη φρεσκάδα μιας νέας ματιάς πάνω στο έργο των δημιουργών.

Με τον τρόπο αυτό, η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας επιδιώκει να λειτουργήσει ως πεδίο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και τεχνών· ως ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, ανοιχτός στην πόλη και στους ανθρώπους της, που

ενθαρρύνει την ουσιαστική επαφή με το βιβλίο και τους δημιουργούς του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

18.00–18.10 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

18.10–18.30

Παρουσίαση της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου

(Παρουσιάζει ο Ανδρέας Τσιλίρας, υπεύθυνος των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου

Το Δόντι)

18.30–19.10

Τζούλια Γκανάσου & Δημήτρης Σωτάκης (Βραβείο Μεσόγειος ξένης λογοτεχνίας

2025)

(Παρουσιάζουν οι φιλόλογοι Ελένη Ροδοπούλου και Γιώτα Ξυλιά)

19.10–19.20 Διάλειμμα

19.20–19.40

Παρουσίαση της Δήμητρας Λουκά

(Παρουσιάζει η εκπαιδευτικός – υπεύθυνη της Λέσχης Ανάγνωσης Α.Σ.Τ.Ο. –

Διαβάσουμε, Ιωάννα Φωτοπούλου)

19.40–20.00

Παρουσίαση του Μίνωα Ευσταθιάδη

(Παρουσιάζει η φιλόλογος Ράμπελα – Όλγα Κ. Σκιαθά)

20.00–21.00 — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αφιέρωμα στον πεζογράφο Γιάννη Ατζακά

Για το έργο του θα μιλήσει η φιλόλογος Μαρία Ψάχου.

Ο Γιάννης Η. Παππάς θα συζητήσει με τον συγγραφέα:.

Θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία Θολός Βυθός της Ελένης

Αλεξανδράκη, βασισμένη στα μυθιστορήματα Θολός Βυθός και Διπλωμένα φτερά.

Μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Πάτρας και του Μουσικού Σχολείου Πάτρας θα διαβάσουν

αποσπάσματα έργων του.

21.00–21.30 — Μουσικό πρόγραμμα

Πιάνο – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σταμάτης Λέκκας

Τραγουδά η σοπράνο Μαρία Θωμά

Συνοδεύει δεκαμελές υποσύνολο της Youth Orchestra Patras

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΠΡΩΙ (10.00–14.00)

Ξενάγηση των καλεσμένων σε μνημεία και αξιοθέατα της πόλης (Θέατρο Απόλλων,

Κτίριο Εμπορικού Συλλόγου, Ρωμαϊκό Στάδιο κ.ά.). Υπεύθυνη ξενάγησης: Ράμπελα –

Όλγα Κ. Σκιαθά. Επίσκεψη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών «Κωστής Παλαμάς»

και στην Achaia Clauss.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΠΟΙΗΣΗ

18.00–18.30

Μαρία Δαλαμήτρου & Ελένη Σιγαλού

(Παρουσιάζει η δικηγόρος-μεταφράστρια-ποιήτρια Αθανασία Δανελάτου)

18.30–18.50

Άννα Γρίβα (Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Ποίησης 2024)

Παρουσιάζει η φιλόλογος – ποιήτρια Νικολέτα Κατσιδήμα

18.50–19.10

Κώστας Καναβούρης (Βραβείο Ποίησης «Ο Αναγνώστης» 2024)

Παρουσιάζει ο ποιητής Γιάννης Χρυσανθόπουλος

19.10–19.30 Διάλειμμα

19.30–20.00

Ποιητές διαβάζουν ποιήματά τους

20.00–21.00 — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αφιέρωμα στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη

Ο ποιητής και μεταφραστής Γιάννης Η. Παππάς θα παρουσιάσει το έργο του

τιμώμενου και θα συνομιλήσει μαζί του. Αναγνώσεις ποιημάτων από τον ίδιο τον

ποιητή και από μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών.

Θα προβληθούν αποσπάσματα από συνεντεύξεις και αφιερωματικές εκπομπές.

21.00–21.30 — Μουσικό πρόγραμμα

Από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

