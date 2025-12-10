Αυτά είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Στελεχώθηκε η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μετά από απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Την 6μελή Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 αποτελούν οι:

1.Μαίρη Σωτηροπούλου

2.Νίκος Αναστασόπουλος

3.Κατερίνα Γκατζούνα

4.Χρήστος Καραγκούνης

5.Δημήτρης Τζελέντης

6.Έφη Ράπτη

Συντονίστρια της Κριτικής Επιτροπής ορίστηκε η Μαίρη Σωτηροπούλου η οποία σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει διπλή ψήφο.

Η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 συγκροτείται με σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δράσεων του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και τη βράβευση των νικητών.