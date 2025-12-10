Αυτά είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Συγκροτήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δράσεων του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και τη βράβευση των νικητών
Στελεχώθηκε η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μετά από απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε πρόσφατη συνεδρίασή του.
Την 6μελή Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 αποτελούν οι:
1.Μαίρη Σωτηροπούλου
2.Νίκος Αναστασόπουλος
3.Κατερίνα Γκατζούνα
4.Χρήστος Καραγκούνης
5.Δημήτρης Τζελέντης
6.Έφη Ράπτη
Συντονίστρια της Κριτικής Επιτροπής ορίστηκε η Μαίρη Σωτηροπούλου η οποία σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει διπλή ψήφο.
Η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 συγκροτείται με σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δράσεων του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και τη βράβευση των νικητών.
