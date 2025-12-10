Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Αυτά είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Αυτά είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπή...

Συγκροτήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δράσεων του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και τη βράβευση των νικητών

Στελεχώθηκε η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μετά από απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Την 6μελή Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 αποτελούν οι:

1.Μαίρη Σωτηροπούλου

2.Νίκος Αναστασόπουλος

3.Κατερίνα Γκατζούνα 

4.Χρήστος Καραγκούνης

5.Δημήτρης Τζελέντης

6.Έφη Ράπτη

Συντονίστρια της Κριτικής Επιτροπής ορίστηκε η Μαίρη Σωτηροπούλου η οποία σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει διπλή ψήφο.

Η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 συγκροτείται με σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δράσεων του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και τη βράβευση των νικητών.

Ειδήσεις Τώρα

Θρήνος για τον μικρό Λίο: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 2χρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο

Συνελήφθη 49χρονος DJ με μεγάλο «φαρμακείο» ναρκωτικών

Δικογραφία σε βάρος δύο αγροσυνδικαλιστών για το μπλόκο στο Αίγιο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Πατρινό Καρναβάλι Κρυμμένος Θησαυρός ΚΕΔΗΠ

Culture