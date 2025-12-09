Κατάμεστο το Συνεδριακό Κέντρο στην εμφάνιση του Αλκίνοου Ιωαννίδη για τα 61 χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 η πολυαναμενόμενη συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 61 χρόνων του Πανεπιστημίου και του Φεστιβάλ Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ.



Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε ένα κατάμεστο Συνεδριακό, το κοινό υποδέχθηκε θερμά τον σημαντικό καλλιτέχνη και την ιστορική μπάντα του σε μία σπάνια ζωντανή εμφάνιση που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.



Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστου Μπούρα και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με τίτλο «Η Κρυμμένη Δύναμη του Δημόσιου Πανεπιστημίου», η οποία αποτέλεσε ένα εμπνευσμένο εισαγωγικό σημείο για τον θεσμό και τη συμβολή του στη σύγχρονη κοινωνία.



Στη συνέχεια, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μαζί με τους δεξιοτέχνες μουσικούς της μπάντας του, Σταύρο Λάντσια, Μιλτιάδη Παπαστάμου, Γιώτη Κιουρτσόγλου και Μιχάλη Καπηλίδη, πρόσφεραν στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγαπημένα τραγούδια, νέους αυτοσχεδιασμούς και πρωτότυπες διασκευές, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα και άμεση επικοινωνία με τους θεατές.



Το κοινό αντέδρασε ενθουσιωδώς, επιβραβεύοντας την επιτυχημένη επανένωση των μουσικών πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη συνεργασία τους όχι για μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά για να δημιουργήσουν εκ νέου, στο παρόν, νέα δυνατά ακούσματα και να συνδέσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα με την τέχνη και τον πολιτισμό.