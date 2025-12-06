Back to Top
Welcome to Up 2025: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε μια συναυλία-γιορτή για τα 61 χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Welcome to Up 2025: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης...

Σπουδαία συναυλία-γιορτή

Η αναβληθείσα συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη, στο πλαίσιο του Welcome to Up 2025 powered by ΔΕΗ, πραγματοποιείται αυτή την ώραστο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή τον εορτασμό των 61 χρόνων του Ιδρύματος.

Το κοινό απολαμβάνει μία ξεχωριστή συναυλία-γιορτή, όπου ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και την ιστορική μπάντα του να επιστρέφουν σε μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, Πρύτανη του ΑΠΘ, με τίτλο «Η Κρυμμένη Δύναμη του Δημόσιου Πανεπιστημίου».

Πέντε χρόνια μετά την επανένωσή τους, οι μουσικοί που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής μουσικής συναντιούνται ξανά, δημιουργώντας στο παρόν και όχι απλώς κάνοντας αναδρομή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια, αυτοσχεδιασμούς, δημιουργικές διασκευές και άμεση επαφή με το κοινό.

Όπως έχει αναφέρει ο καλλιτέχνης:
«Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν! Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας στον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε!»

Μουσικοί της μπάντας:

Αλκίνοος Ιωαννίδης – ηλεκτρική κιθάρα, φωνή
Σταύρος Λάντσιας – πλήκτρα
Μιλτιάδης Παπαστάμου – ηλεκτρικό βιολί
Γιώτης Κιουρτσόγλου – ηλεκτρικό μπάσο
Μιχάλης Καπηλίδης – τύμπανα

