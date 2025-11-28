Η Θεοφανία Παπαθωμά έρχεται στην Πάτρα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Μία μουσικοθεατρική παράσταση που αναβιώνει τη ζωή και τα τραγούδια της αξέχαστης Σοφίας Βέμπο θα παρουσιαστεί στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στην Πάτρα στις 14 Ιανουαρίου 2026 στις 9 το βράδυ, με την γνωστή ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά.

Η μεγάλη Ελληνίδα, «Η Φωνή της Νίκης», η Γυναίκα Σύμβολο, που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον κατακτητή και η φωνή της έγινε η κραυγή της Λευτεριάς! «Θα με θυμούνται;», αναρωτιέται…Όλοι! Έχουμε χρέος να θυμόμαστε τους Ήρωες!



Η παράσταση διατρέχει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της και τα ωραιότερα τραγούδια της, με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής. Στον ομώνυμο ρόλο η Θεοφανία Παπαθωμά, ενσαρκώνει με συγκίνηση κι ευαισθησία τη μεγάλη καλλιτέχνη, που αφιέρωσε τη ζωή της στην Ελλάδα και τους Έλληνες.

Δίπλα της, σε σημαντικούς ρόλους: Ο Βασίλης Τραϊφόρος, υποδύεται τον θείο του και σύζυγο της Βέμπο, Μίμη Τραϊφόρο, που της έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικής τους διαδρομής. Ο Τάσος Χρυσόπουλος δίνει ζωή στον αδελφό της, Τζώρτζη Μπέμπο, που την συντρόφεψε μια ζωή ολόκληρη, αδερφός και μάνατζερ. Η καταξιωμένη αοιδός Χρυσούλα Στεφανάκη ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή της τα αθάνατα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, που παραμένουν ζωντανά στις καρδιές όλων μας. Την παράσταση συνοδεύει επί σκηνής σύνολο εγχόρδων, προσδίδοντας μεγαλοπρέπεια και ατμόσφαιρα στις μελωδίες που αγάπησε και τραγούδησε ολόκληρος ο ελληνικός λαός.



Τους φωτισμούς έχει αναλάβει η διεθνώς βραβευμένη διευθύντρια φωτογραφίας, Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Με την τέχνη της δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην εποχή του ’40 - ’50, ενώ τα υπέροχα σκηνικά του καταξιωμένου σκηνογράφου David Negrin, προσφέρουν σημαντικά στην ατμόσφαιρα του έργου.



Η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τα κοστούμια, αναλαμβάνει να μας μεταφέρει σε μια συγκινητική θεατρική διαδρομή, με αφετηρία τη ζωή και κορύφωση τα σπουδαιότερα τραγούδια της εθνικής μας ερμηνεύτριας. Το κείμενο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου, «ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ της Ελλάδος παιδιά», Εκδόσεις ΑΛΚΥΩΝ 2013.



Η παράσταση ζωντανεύει όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά της μεγάλης Ελληνίδας, αλλά και το πάθος, την τόλμη και την αφοσίωσή της στην Πατρίδα και την Τέχνη. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και στο έργο της, μια θεατρική και μουσική εμπειρία που ξυπνά μνήμες και τιμά την αξεπέραστη μορφή της. Είναι μια σύνδεση με την ιστορία, τις ρίζες μας και τον πολιτισμό μας.