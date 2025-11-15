Back to Top
Σε ρυθμούς… Χριστουγέννων τα ζαχαροπλαστεία - Αυξημένη ζήτηση για μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία έχουν ήδη αρχίσει την παραγωγή

Άρχισαν οι καταναλωτές να προμηθεύονται μελομακάρονα και κουραμπιέδες, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Μπορεί τα Χριστούγεννα να είναι μακριά αλλά τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία έχουν ήδη αρχίσει την παραγωγή και οι βιτρίνες είναι γεμάτες.

«Άρχισαν νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Κάθε χρόνο του Αγίου Δημητρίου βγάζαμε, αλλά μας ζητούσαν νωρίτερα και έτσι ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και υπάρχει ανταπόκριση» είπε ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου στο Action24.

 «Το μελομακάρονο νικάει τον κουραμπιέ πάντα. Φέτος η γεύση Ντουμπάι είναι πρώτη στις προτιμήσεις» σχολίασε στη συνέχεια.

