Πάτρα: Μελομακάρονα και δίπλες από τον Οκτώβριο! «Ξεκινήσαμε έναν μήνα νωρίτερα από πέρυσι»

Μελομακάρονα από τον μήνα Οκτώβριο (!) ζητούν πλέον οι Πατρινοί και τα ζαχαροσπλαστεία βλέποντας τη ζήτηση, μεριμνούν για την προσφορά.

«Ξεκινήσαμε την παραγωγή των χριστουγεννιάτικων γλυκών έναν μήνα νωρίτερα από πέρυσι και υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο», λέει στο thebest.gr ο Αντώνης Δημακόπουλος, ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου Γλυκοτεχνίες στην Πάτρα.

Όπως εξηγεί, «έχουμε ήδη ξεκινήσει να φτιάχνουμε μελομακάρονα και δίπλες, ενώ υπάρχουν και παραγγελίες», κάτι που δείχνει πως οι γιορτινές προετοιμασίες για αρκετούς Πατρινούς έχουν ξεκινήσει νωρίς. Παράλληλα, παρατηρείται και αυξημένη ζήτηση για το γαλακτομπούρεκο, που παραμένει σταθερή επιλογή για πολλούς.

Σταθερές τιμές – Προτίμηση στην παράδοση

Παρά το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οι τιμές των γλυκών δεν έχουν αλλάξει. «Διατηρήσαμε τις περσινές τιμές γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Θέλουμε ο καταναλωτής να μπορεί να πάρει τα γλυκά του χωρίς πίεση», σημειώνει ο κ. Δημακόπουλος.

Σε επίπεδο γεύσεων, το κοινό συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στα κλασικά. «Ο κόσμος προτιμά τις παραδοσιακές γεύσεις, αν και εμείς προσφέρουμε και μελομακάρονα με σοκολάτα γάλακτος ή μαύρη σοκολάτα. Παρ’ όλα αυτά, η αγάπη για την αυθεντική συνταγή παραμένει σταθερή».

Αυξημένη κίνηση και θετικό πρόσημο

Η φετινή εικόνα είναι σαφώς πιο αισιόδοξη όπως επισημαίνει ο κ. Δημακόπουλος. «Δεν προλαβαίνουμε για περισσότερα, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η δουλειά πάει καλύτερα από πέρυσι και αυτό είναι πολύ καλό», καταλήγει.

Σε κάθε περίπτωση, η φετινή εορταστική περίοδος φαίνεται να ξεκινά αρκετά νωρίς με θετικούς οιωνούς για τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής στην Πάτρα, με τους επαγγελματίες να καταβάλλουν προσπάθεια να διατηρήσουν την ποιότητα και τις τιμές σε μια περίοδο που οι προκλήσεις για την αγορά παραμένουν.