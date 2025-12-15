ΗΠΑ: Ελεύθερος ο 24χρονος βασικός ύποπτος της φονικής επίθεσης στο πανεπιστήμιο

Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας
Ανθρωποκυνηγητό είχαν εξαπολύσει οι αρχές στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που προκάλεσε την ένοπλη επίθεση με τους 2 νεκρούς και τους 7 τραυματίες, στο πανεπιστήμιο του Μπράουν.
Τα ξημερώματα της Κυριακής (14.12.2025) οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον βασικό ύποπτο, τον 24χρονο Μπέντζαμιν Έρικσον από το Γουισκόνσιν. Αν και υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, δεν ήταν αρκετά ώστε να ασκηθεί δίωξη και λίγο μετά τον άφησαν ελεύθερο.
Ο νεαρός που φέρεται πως σκόρπισε τον θάνατο στο γνωστό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, βρέθηκε σε ξενοδοχείο. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως δεν αναζητείται άλλος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση. Το FBI από την άλλη έκανε έρευνα σε σπίτι στο Γουισκόνσιν. Σύμφωνα με το CNN οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του μέσω του σήματος του κινητού του.
Οι αρχές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης ταξίδεψε από το Γουισκόνσιν στο Ρόουντ Άιλαντ με σκοπό να μοιράσει τον θάνατο. Κατά την έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες και εκείνος απάντησε ότι δεν είχε φύγει από το ξενοδοχείο.
Στο βρέθηκαν 2 όπλα, ένα περίστροφο και ένα μικρό πιστόλι Glock με προσαρμοσμένη διόπτρα laser.
Η ένοπλη επίθεση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα σε αίθουσα του Holley Engineering Building, στο ανατολικό τμήμα της πανεπιστημιούπολης του Μπράουν. Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη έχει λάβει εξιτήριο.
Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, τόνισε ότι όλα τα θύματα είναι φοιτητές, ενώ σε ανακοίνωση την Κυριακή πρόσθεσε ότι τμήματα της πανεπιστημιούπολης παραμένουν αποκλεισμένα όσο συνεχίζονται οι έρευνες.
Σε βίντεο που τραβήχτηκαν τη στιγμή της επίθεσης φαίνονται οι στιγμές τρόπου που έζησαν οι φοιτητές. Οι πυροβολισμοί που ακούγονταν από όλο ο συγκρότημα είχαν παγώσει το αίμα των νεαρών.
Έτρεχαν, ούρλιαζαν και έκλαιγαν ζητώντας βοήθεια.
Περίπου 2.000 φοιτητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους στη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις. Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες.
«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας».
Το πανεπιστήμιο Μπράουν αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.
