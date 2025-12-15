ΗΠΑ: Ελεύθερος ο 24χρονος βασικός ύποπτος της φονικής επίθεσης στο πανεπιστήμιο

Ανθρωποκυνηγητό είχαν εξαπολύσει οι αρχές στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που προκάλεσε την ένοπλη επίθεση με τους 2 νεκρούς και τους 7 τραυματίες, στο πανεπιστήμιο του Μπράουν.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (14.12.2025) οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον βασικό ύποπτο, τον 24χρονο Μπέντζαμιν Έρικσον από το Γουισκόνσιν. Αν και υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, δεν ήταν αρκετά ώστε να ασκηθεί δίωξη και λίγο μετά τον άφησαν ελεύθερο.

Ο νεαρός που φέρεται πως σκόρπισε τον θάνατο στο γνωστό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, βρέθηκε σε ξενοδοχείο. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως δεν αναζητείται άλλος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση. Το FBI από την άλλη έκανε έρευνα σε σπίτι στο Γουισκόνσιν. Σύμφωνα με το CNN οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του μέσω του σήματος του κινητού του.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης ταξίδεψε από το Γουισκόνσιν στο Ρόουντ Άιλαντ με σκοπό να μοιράσει τον θάνατο. Κατά την έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες και εκείνος απάντησε ότι δεν είχε φύγει από το ξενοδοχείο.