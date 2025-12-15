Πάτρα: Νεκρός στο χωράφι του στο Παυλόκαστρο 68χρονος

Νεκρός εντοπίστηκε χθες ένας 68χρονος άνδρας μέσα στο χωράφι του, στην περιοχή Παυλόκαστρο, κοντά στην Πάτρα.

Ο άνδρας αναζητούνταν από τους οικείους του, καθώς για αρκετές ώρες δεν είχε δώσει σημεία ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες, συγγενικά του πρόσωπα τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην αγροτική του έκταση. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του 68χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.