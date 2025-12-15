Ο Θέμης Μπάκας σε ιδρύματα της Πάτρας και του Αιγίου

Κινούμενος στο πνεύμα των εορταστικών ημερών και εμφορούμενος από τις αρχές και τις αξίες της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο πολιτευτής Αχαΐας, Θέμης Μπάκας, πραγματοποίησε για ακόμη μία χρονιά επισκέψεις ιδρύματα στην Πάτρα και στο Αίγιο.

Συγκεκριμένα, ο Θέμης Μπάκας επισκέφθηκε το Σκαγιοπούλειο - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Αρρένων και την Μονάδα Θηλέων, την Κιβωτό της Αγάπης, το Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Αιγίου «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού», το Ε.Κ.Α.ΜΕ./Α.μ.Ε.Α. Αιγίου και το Γηροκομείο Αγάπης Μέλαθρον «Ο Άγιος Χαράλαμπος» της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Κατά τις επισκέψεις του στα προαναφερόμενα ιδρύματα, ο Θέμης Μπάκας προσέφερε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και συμβολικά χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά και στους φιλοξενούμενους, αντάλλαξε τις καθιερωμένες ευχές με το προσωπικό, ενώ ενημερώθηκε για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας τους, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σε σχετική δήλωσή του, ο πολιτευτής Αχαϊας αναφέρει τα εξής:

«Αισθάνθηκα την ηθική υποχρέωση, ενόψει των εορτών, να επισκεφθώ για συμβολικούς λόγους ιδρύματα της Πάτρας και του Αιγίου που προσφέρουν μείζονος σημασίας για την κοινωνία έργο.

Κατά τις επισκέψεις μου, πέρα από την ανταλλαγή των καθιερωμένων ευχών με τις διοικήσεις και το προσωπικό τους, ενημερώθηκα για τα θέματα και τα προβλήματα που άπτονται της λειτουργίας τους.

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία, με προσωπική και με οικογενειακή ευτυχία!».