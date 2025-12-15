Back to Top
Διαδοχικές συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7262

Επίσης, σε διαδοχικές συνεδριάσεις συνέρχεται το Σώμα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Ειδικότερα, στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί η 24η τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την Έγκριση του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030»,  ενώ στις 16.00 θα ακολουθήσει η 6η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. 

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από το σύνδεσμο https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7223

 

