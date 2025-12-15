Διαδοχικές συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7262

Επίσης, σε διαδοχικές συνεδριάσεις συνέρχεται το Σώμα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Ειδικότερα, στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί η 24η τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την Έγκριση του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030», ενώ στις 16.00 θα ακολουθήσει η 6η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από το σύνδεσμο https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7223