Eορτασμός «Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω» Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνεται ότι, την 17η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, για τον εορτασμό των « Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω», Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου.

Κατά την ημέρα του εορτασμού, όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος, θα είναι ανοιχτές για το κοινό (open day), από Ω/10:00’ έως Ω/18:00’, έτσι ώστε να μπορούν να τις επισκεφθούν, όσοι το επιθυμούν.