ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της αστυνομίας σε Βόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη- 37 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, ‘Εδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.