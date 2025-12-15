Σίδνεϊ: Σχέσεις με το ISIS πιστεύεται ότι είχαν οι δράστες - Από 10 έως 87 ετών τα θύματά τους

Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης που «στόχευε εσκεμμένα την εβραϊκή κοινότητα»

Σε εθνικό πένθος έχει βυθιστεί η Αυστραλία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ στην Αυστραλία , η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι μόλις 10 ετών. Συνολικά 38 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών. Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας του Χανουκά, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να χαρακτηρίσουν το μακελειό «τρομοκρατική» και «αντισημιτική» ενέργεια. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι έκανε λόγο για «πράξη απόλυτου κακού» που «στόχευε εσκεμμένα την εβραϊκή κοινότητα», ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες σε όλη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Πατέρας και γιος οι δράστες – Στο νοσοκομείο ο 24χρονος

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο 50χρονος Σαχίντ Ακράμ σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικούς, ενώ ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι. Ο 50χρονος δράστης ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Η αστυνομία δεσμεύτηκε να διερευνήσει πλήρως τον τρόπο απόκτησης και χρήσης των όπλων. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ είχε γεννηθεί στην Αυστραλία. Ο 50χρονος πατέρας του είχε φτάσει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία το 2001 μετατράπηκε σε partner vsa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής κατοίκου. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας οι αρχές ασχολήθηκαν με τον 24χρονο για πρώτη φορά το 2019 «με βάση τη σχέση του με άλλους», όπως είπε, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για συνεχιζόμενη απειλή ή κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες. Ωστόσο το ABC Αυστραλίας μεταδίδει ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί του αυστραλιανού FBI που ασχολούνται με την υπόθεση πιστεύουν ότι είχαν αναπτύξει δεσμούς με το ISIS. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποιά τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» — της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου. Η έρευνα και τα σχέδια αλλαγών στην οπλονομία

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας εξετάζει αλλαγές στο ήδη αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο περί όπλων, με τον πρωθυπουργό της πολιτείας Κρις Μινς να δηλώνει ότι η «σοκαριστική πράξη βίας» απαιτεί μια «συντριπτική απάντηση». Παράλληλα, δύο αστυνομικοί παραμένουν στο νοσοκομείο μετά την εμπλοκή τους στο περιστατικό, ενώ η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί σε χώρους λατρείας. Τα θύματα

Η λίστα των θυμάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα κορίτσι 10 ετών, δύο ραβίνους, έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος και έναν νεαρό Γάλλο Το μικρότερο σε ηλικία θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν η 10χρονη Ματίλντα με την θεία της να γράφει στα social media: Μια μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά μου, χθες η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, δεν ξέρω πως θα αντέξουμε τέτοια θλίψη.

Νεκρός έπεσε και ο πρώην αστυνομικός Πίτερα Μέγκερ, ο οποιος μετά τη συνταξιοδότησή του, εργάστηκε εθελοντικά στο Randwick Rugby Club και ασχολήθηκε με το χόμπι του, τη φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην παραλία για μια φωτογραφική αποστολή όταν συνέβη η ένοπλη επίθεση.

Ο Τιμπόρ Γουίτζεν τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του από τους πυροβολισμούς, με τη γυναίκα τελικά να γλιτώνει. Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ ήταν πατέρας πέντε παιδιών και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», που έγινε στόχος των ενόπλων.

Ο δεύτερος νεκρός ραβίνος ήταν Γιάκοβ Λεβιτάν ο οποίος είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, που είχε επιζήσει από το Ολοκαύτωμα σκοτώθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όπως είπε η σύζυγός του στην Daily Mail «νομίζω ότι πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει».

Ο Ρουβέν Μόρισον υπηρετούσε ως βοηθός στη συναγωγή της περιοχής και σκοτώθηκε ενώ θα συναντούσε έναν φίλο του στη μοιραία εκδήλωση

Ο 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο.

Το χρονικό της επίθεσης – Πώς έδρασαν οι δράστες

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:45 το απόγευμα (τοπική ώρα – 09:45 ώρα Ελλάδας), σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή. Το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είχε φέρει στην παραλία εκατοντάδες πολίτες, με περιπατητές, λουόμενους και σέρφερ να βρίσκονται στο σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί. Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Shooting at Bondi Beach, Sydney <a href="https://twitter.com/hashtag/bondibeach?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bondibeach</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SydneyAttack?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SydneyAttack</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Australia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Australia</a> <a href="https://t.co/Xy6E6RtOqB">pic.twitter.com/Xy6E6RtOqB</a></p>— Ra Ga (@RaGa440) <a href="https://twitter.com/RaGa440/status/2000237019621163225?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα. «Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα...σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών. Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε. «Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. <a href="https://t.co/uMrn6hWx2n">pic.twitter.com/uMrn6hWx2n</a></p>— Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) <a href="https://twitter.com/BaateinStockKi/status/2000139395371049017?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας. Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού. Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">New video shows the terror at Bondi Beach<br><br>For 15 minutes, hundreds of families were taking cover on the ground, fearing for their lives.<br><br>You can hear just how many children were there. So many people will suffer from life-long mental trauma after this… <a href="https://t.co/gZKADDsdue">pic.twitter.com/gZKADDsdue</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/2000223401500148079?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας. Έρευνες για τρίτο δράστη

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια». «Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο σημείο επιχειρεί ειδική ομάδα πυροτεχνουργών για τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον εκρηκτικών μηχανισμών.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">JUST IN: New video shows one of the Bondi Beach terrorists taking shots at a Jewish man who refuses to take cover and stands up pointing his finger at him. <a href="https://t.co/zfFXFgW1eq">pic.twitter.com/zfFXFgW1eq</a></p>— Anonymous (@YourAnonOne) <a href="https://twitter.com/YourAnonOne/status/2000252291312730112?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>