Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρός ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του- Δολοφονήθηκαν από τον γιο τους

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του People, δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια. Το ζευγάρι εντόπισε νεκρό η κόρη της οικογένειας η οποία ενημέρωσε και την αστυνομία.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Χόλιγουντ ενώ στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε και το μαχαίρι.

Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στο Χόλιγουντ καθώς όπως αποκαλύφθηκε ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Όλα αποκαλύφθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε σε ένα σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Εκεί οι διασώστες βρήκαν έναν άνδρα, 78 ετών, και μια γυναίκα, 68 ετών, νεκρούς.

Ο Ρομπ ήταν σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός. Είναι δημιουργός μερικών από τις πιο αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ – από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1984, «This Is Spinal Tap», μέχρι τις ταινίες «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally…» (1989), «Misery» (1990) και «A Few Good Men» (1992).

Αρχικά έγινε διάσημος για τον ρόλο του ως Μάικ στην τηλεοπτική κωμική σειρά του Νόρμαν Ληρ, «All in the Family».

Ο ίδιος γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1947. Ο πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ και η μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ.

Ο Ρομπ και η Μισέλ γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθέτησε την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 πριν αποκτήσει τρία παιδιά.

Ο Ρομπ μέχρι τότε ήταν παντρεμένος με την Πένι Μάρσαλ, η οποία πέθανε το 2018 σε ηλικία 75 ετών από επιπλοκές διαβήτη.

Ο γιος του Νικ Ράινερ είχε μιλήσει σε συνέντευξή του το 2016 στο PEOPLE, για τη μάχη του με τα ναρκωτικά, που ξεκίνησε στην εφηβεία και είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί να ζει στους δρόμους.

«Τώρα, είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω κάπως συνηθίσει ξανά το Λος Άντζελες και την οικογένειά μου», είχε δηλώσει ο Νικ τότε στο People.