Telegraph: Ο Τραμπ έτοιμος να αναγνωρίσει κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά - «Ας κάνουν ό,τι θέλουν οι Ευρωπαίοι»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας επί της Κριμαίας και άλλων κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα για να υποβάλουν την πρόταση απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σχέδιο αναγνώρισης των εδαφών είναι πιθανό να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας. Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικού εδάφους από την Ουάσινγκτον θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι έλαβε μια αναθεωρημένη στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μέρος στρατηγικής των ΗΠΑ οι αμερικανικές «προσφορές» αναγνώρισης εδαφών

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, που διατυπώθηκε από τον κ. Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, πρότεινε την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς από την Αμερική. Η στρατηγική πρότεινε επίσης την «de facto» αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή επαφής στις περιοχές Χερσόν και Ζαπορίζια της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γενεύη, αξιωματούχοι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είναι λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, πολλές πηγές έχουν υποδείξει ότι οι αμερικανικές προσφορές αναγνώρισης παραμένουν μέρος της στρατηγικής.

Το Κίεβο δεν θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας επί των εδαφών που έχει παράνομα προσαρτήσει από το 2014. Το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει έδαφος χωρίς να θέσει πρώτα το ζήτημα σε εθνικό δημοψήφισμα.

Η ανησυχία της Ευρώπης

Η προφανής προσφορά αναγνώρισης από την Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει ανησυχία στους ευρωπαίους συμμάχους της, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα αποκλείσει την υποστήριξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα επιτρέπει την επαναχάραξη των συνόρων με τη βία. Μετά από μια συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων την Τετάρτη, οι ηγέτες της δήλωσαν: «Ήταν σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Αυτό παραμένει μία από τις θεμελιώδεις αρχές για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην Ευρώπη και πέραν αυτής». Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων δεν περιλάμβανε καμία σύσταση για την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου επί του ουκρανικού εδάφους. «Τα εδαφικά ζητήματα θα συζητηθούν και θα επιλυθούν μετά από πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», πρότεινε.

Πίεση του Κρεμλίνου για τον έλεγχο των περιφερειών

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αρνούνται να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας επί της Κριμαίας, της χερσονήσου που ο Πούτιν προσάρτησε παράνομα το 2014. Θα σήμαινε μια ρήξη με τη διπλωματική συνθήκη της Ουάσιγκτον να προσφέρει νομιμότητα σε κλεμμένο έδαφος, ευνοϊκή για ένα επιθετικό κράτος. Σε ένα νέο έγγραφο στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν υπόσχεται να ενσωματώσει περιοχές της κατεχόμενης Ουκρανίας στο ρωσικό σύστημα μέσα σε μια δεκαετία.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την προσάρτηση του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, του Χερσόν και του Ζαπορίζια τον Σεπτέμβριο του 2022, παρά το γεγονός ότι δεν κατέκτησε ποτέ πλήρως τα ουκρανικά εδάφη. Η συνεχιζόμενη πίεση του Κρεμλίνου για τον έλεγχο των περιφερειών δείχνει ότι ο Πούτιν δεν έχει σκεφτεί ούτε μια φορά να κάνει παραχωρήσεις για να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή βίαιο σύγκρουση στην Ουκρανία.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις θα εντείνουν επίσης τους φόβους στην Ευρώπη ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει στο Κίεβο μια μη βέλτιστη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Τις τελευταίες ημέρες, διαρρεύσαν τηλεφωνικές συνομιλίες που έδειξαν ότι ο κύριος διαπραγματευτής του κ. Τραμπ, κ. Γουίτκο, είχε καθοδηγήσει Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του Λευκού Οίκου. Οι συνομιλίες με τους Ρώσους διαπραγματευτές που διέρρευσαν αναφέρονταν στην ανάγκη της Ουκρανίας να παραδώσει το Ντόνετσκ.