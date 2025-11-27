Ο Πούτιν σκληραίνει τη στάση του στο Ουκρανικό: Το θέμα των εδαφών και οι «κόκκινες γραμμές»

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στο λεγόμενο «προσχέδιο» ειρηνευτικής συμφωνίας το οποίο αποδέχθηκε η Ουκρανία, λέγοντας ότι πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία διότι η Μόσχα τα θεωρεί «γελοία». Έπειτα, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι θα πραγματοποιηθούν «αρκετά σοβαρές διαβουλεύσεις» με την αμερικανική αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συζητήσει ζητήματα «στρατηγικής σταθερότητας» με τις ΗΠΑ.

«Το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες» ανέφερε συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα, ότι το πλαίσιο που κατέθεσε η Ουάσιγκτον χρειάζεται αναλυτική εξέταση «λέξη προς λέξη», προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες πτυχές και να διαπιστωθεί αν μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Και συνέχισε: «Θα απαιτούσαν από την Ουκρανία να παραχωρήσει οικειοθελώς εδάφη που η Μόσχα δεν κατάφερε να καταλάβει στρατιωτικά. Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να αποδεχθεί τη μείωση ή τη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο της γαλλο-βρετανικής «συμμαχίας των προθύμων» – θα απαγορευόταν ρητά από τους της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν αισθάνεται πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το Κίεβο να αποδεχτεί τελικά ότι δεν μπορεί να νικήσει και ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με τους όρους που εμφανίστηκαν στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων που εκπόνησαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας και διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα».

Η Τατιάνα Στανόβαγια, Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, έγραψε στο X: «Δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Πούτιν να αναθεωρήσει τους στόχους του ή να εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις.

«Ο Πούτιν αισθάνεται πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης»

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η ηγεσία της Ουκρανίας ήταν «παράνομη», υποστηρίζοντας ότι αυτό καθιστούσε νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με το Κίεβο και ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση θα απαιτούσε ευρύτερη διεθνή αναγνώριση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στο Κιργιζιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της μόνο εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από μη προσδιορισμένες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. «Αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποχωρήσουν από τα εδάφη που καταλαμβάνουν, τότε θα σταματήσουμε τους εχθροπραξίες», είπε. «Αν δεν το κάνουν, θα επιτύχουμε τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα».

Οι αδιάλλακτες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου – στις οποίες χαρακτήρισε εκ νέου τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «παράνομο» – υποδηλώνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, δεν υπάρχουν ενδείξεις προόδου στα βασικά σημεία διαφωνίας που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε ορισμένους τομείς», πρόσθεσε. «Ωστόσο, σε άλλα σημεία, είναι σαφές ότι πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε».

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι η έκδοση του σχεδίου που συζητήθηκε από την Ουάσιγκτον και το Κίεβο στη Γενεύη είχε κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που συζητήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισε ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε συμφωνία.

Το Άμπου Ντάμπι προκρίνεται ως χώρος συνάντησης και διαπραγματεύσεων

Σε άλλο σημείο, ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαίωσε πως το Άμπου Ντάμπι έχει επιλεγεί ως χώρος συνάντησης και διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αντιπροσώπων, προσθέτοντας πως η παρουσία εκπροσώπου από την Ουάσινγκτον «αποτέλεσε έκπληξη».

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε και για τις εξελίξεις στο πεδίο της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως οι Ουκρανοί έχασαν 47.000 στρατιώτες μόνο τον Οκτώβριο. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε πως οι συγκρούσεις θα τελειώσουν όταν οι Ουκρανοί αποσυρθούν από τις θέσεις τους.

Το «καυτό» τηλεφώνημα Γουίτκοφ-Ουσακόφ και η... χειραγώγηση Τραμπ

Νέα διάσταση στις ρωσοουκρανικές συνομιλίες δίνει τα τελευταία 24ωρα η διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας του απεσταλμένου του Τραμπ στη Μόσχα και έμπιστου φίλου του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, με το Ρώσο σύμβουλο του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ και φαίνεται να του δίνει… οδηγίες χειραγώγησης του Τραμπ, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να ταχθεί πιο εύκολα υπέρ των ρωσικών θέσεων.

Και μάλιστα, όλα αυτά, λίγο πριν από προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίως «κάλυψε» τον απεσταλμένο του στη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ για τις επαφές του με το Κρεμλίνο, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται.

«Δεν το έχω ακούσει, αλλά άκουσα ότι ήταν μια τυπική διαπραγμάτευση. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο γίνεται και στην Ουκρανία, επειδή κάθε μέρος πρέπει να δίνει και να παίρνει», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο της 14ης Οκτωβρίου, που αποκάλυψε το Bloomberg, ο Γουίτκοφ φαίνεται να λέει στον Οτσακόφ ότι ο Πούτιν θα πρέπει να τηλεφωνήσει στον Τραμπ και να τον συγχαρεί για τα επιτεύγματα του στη Μέση Ανατολή, χωρίς να φείδεται φιλοφρονήσεων και ότι η κολακεία, εν ολίγοις, είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να τον φέρει πιο κοντά στις ρωσικές θέσεις.

Ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι αμφισβητούν το κίνητρο του Γουίτκοφ

Η συνομιλία, όμως, προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που αρχίζουν να αμφισβητούν το κίνητρο του Γουίτκοφ.

«Για όσους αντιτίθενται στη ρωσική εισβολή και θέλουν να δουν την Ουκρανία να επικρατεί ως κυρίαρχη και δημοκρατική χώρα, είναι σαφές ότι ο Γουίτκοφ ευνοεί πλήρως τους Ρώσους. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς για να ηγηθεί αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα έκανε ένας Ρώσος αμειβόμενος πράκτορας λιγότερα από αυτόν;» έγραψε ο Ντον Μπέικον στο X.

Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ανησυχούσε ότι ο Γουίτκοφ ήταν υπερβολικά «φιλορώσος», είπε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε «να συνεχιστεί για χρόνια», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους - έχει πολύ περισσότερους στρατιώτες. Νομίζω λοιπόν ότι αν η Ουκρανία μπορεί να κάνει μια συμφωνία, είναι καλό».

Προσπάθεια υπονόμευσης της διαδικασίας των συζητήσεων υπαινίχθηκε το Κρεμλίνο, με τον Πεσκόφ να δηλώνει ότι υπάρχουν «πολλοί άνθρωποι που δεν θα σταματήσουν πουθενά για να διαταράξουν αυτή τη διαδικασία», αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις.

«Αν κοιτάξετε και διαβάσετε, ανεξαρτήτως του αν είναι αλήθεια ή όχι, δεν υπάρχει τίποτα τόσο τρομερό εκεί. Και ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, παρεμπιπτόντως, μίλησε έμμεσα υπέρ του Γουίτκοφ», δήλωσε ο Πεσκόφ σε έναν δημοσιογράφο ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ουσακόφ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη διαρροή και υπαινίχθηκε ότι η συνομιλία με τον Γουίτκοφ μπορεί να έγινε μέσω WhatsApp.

«Ορισμένες από αυτές τις διαρροές είναι ψεύτικες. Αλλά θα προτιμούσα να μην σχολιάσω καθόλου, καθώς οι συνομιλίες μου με τον Γουίτκοφ είναι εμπιστευτικές. Κανείς δεν έπρεπε να τις αποκαλύψει. Κανείς!», είπε σε σχόλια που ανέφεραν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ξεχωριστό σχόλιο που δημοσίευσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ είπε ότι οι διαρροές «σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνουν» όταν οι επαφές πραγματοποιούνται μέσω ασφαλών καναλιών, αλλά ότι υπάρχουν «κάποιες συνομιλίες μέσω WhatsApp», τις οποίες, όπως είπε, κάποιος θα μπορούσε να ακούσει.

«Εδώ είναι απίθανο μια τέτοια διαρροή να προήλθε από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη του τερματισμού του Πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνομιλία των δύο ηγετών τον Οκτώβριο.

Θα παραμείνει ισχυρός ο Γουίτκοφ στον κύκλο των ανθρώπων του προέδρου;

Η τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν έγινε τελικά στις 16 Οκτωβρίου, δύο ημέρες, δηλαδή μετά την επίμαχη συνομιλία Γουίτκοφ-Ουσακόφ, και η συνομιλία των δυόμισι ωρών φάνηκε να αλλάζει τον τόνο του προέδρου των ΗΠΑ προς τη Ρωσία μετά από εβδομάδες απογοήτευσης για την έλλειψη προόδου για τον τερματισμό του πολέμου.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για ένα γεύμα εργασίας, στο οποίο, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνάντησης, υπήρξε ένταση, όταν ο Τραμπ επέμεινε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Γουίτκοφ πρότεινε επίσης την ιδέα της σύνταξης μιας «ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Ουσακόφ, παρόμοιας με τις προσπάθειές του στη Γάζα.

Αυτό τελικά, οδήγησε σε μια ειρηνευτική πρόταση 28 σημείων που περιελάμβανε πολλές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο, της εγκατάλειψης των φιλοδοξιών του για ένταξη στο ΝΑΤΟ και του περιορισμού του μεγέθους του στρατού της.

Μετά από διπλωματικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη της Ελβετίας και μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το περίγραμμα αυτού του σχεδίου έχει αλλάξει.

Ο Γουίτκοφ τώρα αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα για πρόσθετες διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο απεσταλμένος του θα μπορούσε επίσης να συνοδευτεί από τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στο Κίεβο αργότερα αυτή την εβδομάδα για τον ίδιο λόγο.

Η έκβαση των συνομιλιών θα δείξει και πόσο ισχυρός παραμένει ο Γουίτκοφ στον κύκλο των ανθρώπων του προέδρου, αλλά το σημαντικότερο, εάν μπορεί αυτό το έστω και τροποποιημένο σχέδιο να οδηγήσει κάπου.