Δήμος Καλαβρύτων: Η γη της Φλόγας της Ελευθερίας υποδέχθηκε με λαμπρότητα την Ολυμπιακή Φλόγα

Με τιμές Αρχηγού Κράτους ο Δήμος Καλαβρύτων υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», αρχικά στην Κλειτορία και στη συνέχεια στα Καλάβρυτα όπου η Φλόγα διανυκτέρευσε μετά την Αφή στην Αρχαία Ολυμπία και την πρώτη μέρα της Λαμπαδηδρομίας, πριν συνεχίσει το ταξίδι της για την Πάτρα και από εκεί για την υπόλοιπη χώρα.

«Τα Καλάβρυτα της Αγίας Λαύρας και του Ολοκαυτώματος υποδέχονται απόψε ένα οικουμενικό σύμβολο Ειρήνης, Συναδέλφωσης, Φιλίας και Συνεργασίας των λαών. Ένα σύμβολο ευγενούς άμιλλας με παγκόσμια ακτινοβολία, αναγνωρίσιμο και αναγνωρισμένο σε κάθε γωνιά του πλανήτη», ανέφερε στον χαιρετισμό του κατά την Τελετή Υποδοχής ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

«Η στιγμή για εμάς είναι ιστορική», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «η περιοχή που ύψωσε το Λάβαρο της Επανάστασης τον Μάρτιο του 1821, η πόλη που τον Δεκέμβριο του 1943 έστειλε στα πέρατα της γης το πιο αποφασιστικό μήνυμα Αντίστασης, Αξιοπρέπειας και εθνικής περηφάνιας, συνδέεται ξανά με την Ολυμπιακή Φλόγα. Απόψε το Ολύμπιο Φως φωτίζει ξανά -με το ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο του- τη γη που γέννησε τη Φλόγα της Ελευθερίας».

Στην Κλειτορία η Φλόγα έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (επαρχιακή οδό Φίλιας και Δημητρίου Κοκκόρη - Πλατεία Κλειτορίας). Η υποδοχή της στα Καλάβρυτα έγινε περίπου μια ώρα αργότερα στην κεντρική πλατεία και αφού προηγουμένως οι λαμπαδηδρόμοι είχαν ακολουθήσει την διαδρομή Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης - Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Κεντρική πλατεία

Καλαβρύτων.

Ακολούθησε η Αφή του Βωμού, η άφιξη της επίσημης αντιπροσωπείας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», η ανάκρουση -απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαβρύτων- των Εθνικών Ύμνων Ελλάδας και Ιταλίας και του Ολυμπιακού Ύμνου, η έπαρση των σημαιών και οι χαιρετισμοί απ’ τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο, από εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων έκανε ειδική μνεία και στον ιδιαίτερο ρόλο της Ολυμπιακής Φλόγας ν’ αναδεικνύει ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας, με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα αλλά και πολλές δυνατότητες στη φιλοξενία και στη διάδοση των χειμερινών αθλημάτων.

«Ο Δήμος Καλαβρύτων τις τελευταίες δεκαετίες πρωταγωνιστεί στον τομέα αυτό», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Και συνέχισε: «Πρωταγωνιστεί, διαθέτοντας σήμερα το πιο σύγχρονο και πλήρες Χιονοδρομικό Κέντρο στη χώρα και ένα απ’ τα καλύτερα στην Ευρώπη, σε μια έκταση 1.600 στρεμμάτων, με 13 πίστες χιονοδρομίας όλων των βαθμών δυσκολίας, συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων και με 8 αναβατήρες. Η βάση του Χιονοδρομικού Κέντρου του Χελμού βρίσκεται στα 1.700 μέτρα υψόμετρο και το υψηλότερο σημείο του στα 2.340 μέτρα στη θέση Νεραϊδοράχη. Εκεί όπου βρίσκεται και ο ‘Αρίσταρχος’, το μεγαλύτερο Τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και ένα από τα πιο σύγχρονα Τηλεσκόπια σ’ όλο τον κόσμο. Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων στον Χελμό διαθέτει επίσης και το μεγαλύτερο σνόου-παρκ (Snowpark) της χώρας ενώ μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε το έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του, συνολικής δαπάνης 22,6 εκατομμυρίων ευρώ».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων ευχήθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή του «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» να διοργανώσουν τον Φεβρουάριο που μας έρχεται τους καλύτερους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες όλων των εποχών.

Η Τελετή ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών απ’ τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού.

Να σημειωθεί ότι η Λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους θα έχει τελικό προορισμό της το Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου. Εκεί θα γίνει η Τελετή Παράδοσης στην Οργανωτική Επιτροπή «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που έχει οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2026.