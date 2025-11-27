Καλαμάτα: Απίστευτη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο- Πήραν τα κοσμήματα σε 20 δευτερόλεπτα

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κλοπιμαία αξίας 30 με 40 χιλιάδων ευρώ
Θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σε κοσμηματοπωλείο στην Καλαμάτα, όταν τρία άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν στο κατάστημα.
Οι δράστες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, αφού πρώτα έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας και άνοιξαν τρύπα στη βάση του για να καταφέρουν να διεισδύσουν.
Η διαδικασία αυτή κράτησε σχεδόν δέκα λεπτά και στη συνέχεια έσπασαν την βιτρίνα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στο κοσμηματοπωλείο.
Ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους διαρρήκτες, με τις δυο από αυτούς να μπαίνουν στο εσωτερικό του καταστήματος και να μένουν για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσας περισσότερα κοσμήματα μπορούσαν.
Το τρίτο άτομο κράταγε τσίλιες έξω από το κοσμηματοπωλείο και στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κλοπιμαία αξίας 30 με 40 χιλιάδων ευωρώ, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
Λειψυδρία: Θετική η ΡΑΑΕΥ για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας
Χονγκ Κονγκ: Στους 75 οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους
Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Cortina 2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr