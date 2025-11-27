Καλαμάτα: Απίστευτη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο- Πήραν τα κοσμήματα σε 20 δευτερόλεπτα

Θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σε κοσμηματοπωλείο στην Καλαμάτα, όταν τρία άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν στο κατάστημα.

Οι δράστες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, αφού πρώτα έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας και άνοιξαν τρύπα στη βάση του για να καταφέρουν να διεισδύσουν.

Η διαδικασία αυτή κράτησε σχεδόν δέκα λεπτά και στη συνέχεια έσπασαν την βιτρίνα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στο κοσμηματοπωλείο.

Ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους διαρρήκτες, με τις δυο από αυτούς να μπαίνουν στο εσωτερικό του καταστήματος και να μένουν για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσας περισσότερα κοσμήματα μπορούσαν.

Το τρίτο άτομο κράταγε τσίλιες έξω από το κοσμηματοπωλείο και στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.