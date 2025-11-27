Χονγκ Κονγκ: Στους 75 οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Σε 75 ανθρώπους ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών ενώ περισσότεροι από 250 παραμένουν αγνοούμενοι από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη (26/11) σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ισχυρίστηκε ότι οι μη ασφαλείς σκαλωσιές από μπαμπού και τα αφρώδη υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης μπορεί να ευθύνονται για την ταχεία εξάπλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στους επάνω ορόφους του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court την Πέμπτη λόγω της έντονης ζέστης και του πυκνού καπνού που δημιουργείται από την πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Guardian.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 75, με 76 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών, γεγονός που καθιστά την πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ την πιο φονική εδώ και δεκαετίες.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές σε τέσσερις από τις οκτώ πολυκατοικίες στο συγκρότημα κατοικιών έχουν σβήσει και ότι τρεις πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Ένα κτίριο μόνο δεν επηρεάστηκε.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι 279 άνθρωποι αγνοούνται, αν και οι πυροσβέστες δήλωσαν αργότερα ότι είχαν επικοινωνήσει με ορισμένους από αυτούς τους ανθρώπους.

Οι αρχές δεν έχουν ενημερώσει τον αριθμό έκτοτε.

Ο Λι είπε ότι περισσότεροι από 900 άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε προσωρινά μέρη κατά τη διάρκεια της νύχτας.