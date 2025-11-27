Πάτρα: Όταν η Ολυμπιακή Φλόγα σταμάτησε έξω από το σπίτι του Κωστή Παλαμά- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κωστής Παλαμάς έχει γράψει τον Ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων
Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε σήμερα από την Πάτρα κατά το ταξίδι της προς Milano-Cortina, για τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε χθες στην Αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διέλευσή της, στάθηκε τιμητικά στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Ύμνου, ο ποιητής Κωστής Παλαμάς.
Μία μικρή τελετή απόδοσης τιμής οργανώθηκε στην οδό Κορίνθου 241 από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.
Στη μικρή εισαγωγή της εκδήλωσης σηματοδοτήθηκε η επιλογή των τόπων διέλευσης της Λαμπαδηδρομίας στον Ελλαδικό χώρο. Το κυρίως μέρος περιλάμβανε, την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου και την πράξη απόδοσης τιμής στον Ποιητή και το έργο του.
Στην εκδήλωση, το Ολυμπιακό Κίνημα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας-Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, κύριο Θωμά Τόκα.
