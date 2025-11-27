Πάτρα: Όταν η Ολυμπιακή Φλόγα σταμάτησε έξω από το σπίτι του Κωστή Παλαμά- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε σήμερα από την Πάτρα κατά το ταξίδι της προς Milano-Cortina, για τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε χθες στην Αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διέλευσή της, στάθηκε τιμητικά στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Ύμνου, ο ποιητής Κωστής Παλαμάς.

Μία μικρή τελετή απόδοσης τιμής οργανώθηκε στην οδό Κορίνθου 241 από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.