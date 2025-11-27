Βρέθηκαν πάνω από 480 πλαστοί πίνακες γνωστών ζωγράφων: Συνελήφθη δικηγόρος, η συναλλαγή των 300.000 ευρώ

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών.

Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, ο 57χρονος, είναι δικηγόρος, το οποίο κατήγγειλε θύμα φερόμενης απάτης του.

Συγκεκριμένα το θύμα κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι οι ράβδοι χρυσού ήταν ψεύτικες τους το είπε και του έδωσαν αντί αυτού πίνακες υποτίθεται αυθεντικούς και γνωστών ζωγράφων. Ωστόσο, κατάλαβε ότι και οι πίνακες ήταν ψεύτικοι και προχώρησε στη σχετική καταγγελία στην ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.