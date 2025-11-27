Σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, λόγω της κακοκαιρίας

"Οι Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή" σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα: "Οι Υπηρεσίες Δήμου Πατρέων και της ΔΕΥΑΠ έχουν τεθεί ήδη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και παρεμβαίνουν προληπτικά στον καθαρισμό φρεατίων σε σημεία του Δήμου που στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, ώστε να παραμένουν λειτουργικά.

Για τον λόγο αυτό, χθες, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου, με αντικείμενο την προετοιμασία και τον συντονισμό για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας καθώς και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση καταιγίδων, χιονοπτώσεων και παγετού. Η συνεδρίαση έγινε κατόπιν εγγράφου της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας για κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE» από 25 έως 28 Νοεμβρίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Πατρέων, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και αιρετοί με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμος Πατρέων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:

• Βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα.

• Βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.

• Περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

• Να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρά ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλές υψηλό σημείο του σπιτιού.

• Μη διασχίζουν χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.

• Να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

• Μη πλησιάζουν σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Σε περίπτωση κινδύνου και προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή το 112 ή την Αστυνομία στο 100.

Τέλος, οι δημότες καλούνται να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικότερα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες".

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr