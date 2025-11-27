Σαλαμίνα: Αποφασισμένη να πει όλη την αλήθεια η 46χρονη- «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας»

Αποφασισμένη να πει όλη την αλήθεια για τη μοιραία νύχτα της 31ης Οκτωβρίου που δολοφόνησε με βάναυσο τρόπο την πεθερά της στη Σαλαμίνα, δηλώνει μέσα από τη φυλακή η 46χρονη καθ΄ομολογίαν δολοφόνος.

Σε δήλωση της που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 η 46χρονη δήλωσε πως μετανιώνει κάθε λεπτό από εκείνη τη νύχτα, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη δεν έχει καταλάβει πως έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει την ίδια της την πεθερά.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», δήλωσε.

«Έμεινε στο αυτοκίνητο μισή ώρα πριν μπει στο σπίτι της 75χρονης σκεπτόμενη τι πάει να κάνει», ανέφερε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα.

Το προμελετημένο σχέδιο και το άγριο έγκλημα

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, η 46χρονη κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έχοντας προηγουμένως στρέψει με εφαρμογή τις κάμερες ασφαλείας σε άλλα σημεία. Έσπασε το παράθυρο και μπήκε στο σπίτι με καλυμμένο πρόσωπο.

Με απειλές απαίτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Όταν φοβήθηκε ότι εκείνη την αναγνώρισε, άρχισε να τη χτυπά με μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι. Στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στον λαιμό, στο κεφάλι και στα πλευρά.

Αφαίρεσε περίπου 8.000 ευρώ και διέφυγε με το αυτοκίνητο του πατέρα της.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που «μίλησε»

Παρότι οι κάμερες στραφήκαν αλλού, κατέγραψαν ηχητικά ολόκληρη τη σκηνή διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Ακούγονται οι πιέσεις, ο ξυλοδαρμός και οι εκκλήσεις της 75χρονης: «Αγόρι μου, μην με χτυπάς…»

Λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα, η 75χρονη ψελλίζει το «Πάτερ Ημών».

Το ηχητικό, μαζί με ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της δράστιδος, οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η νύφη ομολόγησε τη δολοφονία το πρωί της Τρίτης 25/11, λέγοντας: «Το έκανα εγώ… Με οδήγησαν τα οικονομικά αδιέξοδα και ο φόβος ότι θα με αναγνώριζε».

Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, όπου της απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Η οικογένεια, που από την πρώτη στιγμή είχε υποψίες, συνεργάστηκε στενά με τις Αρχές για να πέσει φως στο έγκλημα.

Έξω από το σπίτι της 75χρονης, τέσσερα μικρά φαναράκια καίνε ακόμη. Λέγεται πως τα άφησαν τα πέντε παιδιά της, ως ένα σιωπηλό αντίο.