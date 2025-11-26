Σαλαμίνα: «Φύγε αγόρι μου, να με σκοτώσεις ήρθες;» - Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας της 75χρονης

Τι υποστήριζε η 46χρονη πριν και αφού σκότωσε την πεθερά της

«Παγωμένη» παρακολουθεί όλη η χώρα την συγκλονιστική υπόθεση της δολοφονίας της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα, την οποία ομολόγησε ότι σκότωσε η 46χρνη νύφη της επειδή είχε εθισμό με τον τζόγο και χρειαζόταν χρήματα. Η 46χρονη υποστήριξε κατά την ομολογία της πως έφτασε στο έγκλημα της Σαλαμίνας επειδή νόμιζε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε. Από το ηχητικό ντοκουμέντο όμως, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, αφού η άτυχη 75χρονη πριν την δολοφονία, πίστευε πως απέναντί της βρισκόταν ένας άντρας κουκουλοφόρος. Το Live News παρουσίασε σήμερα (26.11.2025) απόσπασμα από όσα έλεγε η ηλικιωμένη λίγο πριν δολοφονηθεί. «Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, πάρ ΄την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;», ακούγεται να λέει η ηλικιωμένη λίγο πριν δολοφονηθεί άγρια από την 46χρονη νύφη της. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, οι «ρόδες» είναι ένα τροχήλατο τραπέζι όπου έχει τα τιμαλφή και τα χρήματα.

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της την ώρα της δολοφονίας: 46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

Τι υποστήριζε η 46χρονη πριν και μετά τη δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα, που είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι. Όπως ανέφερε η 46χρονη κατηγορούμενη στους αστυνομικούς, κίνητρο για το έγκλημα ήταν τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι της πεθεράς της. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει διαπιστωθεί αν τελικά έφυγε από το διαμέρισμα με μετρητά και κοσμήματα, εκείνη τη νύχτα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι υπήρχαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία πλέον είναι άφαντα. «Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι», υποστήριξε η 46χρονη.