Δολοφονία Σαλαμίνα: Συγκλονιστικές οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης που προσευχόταν πριν φύγει από τη ζωή

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της
Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της.
Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και σκηνοθέτησε τη ληστεία γιατί, ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της. Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, τη σκότωσε χτυπώντας τη με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.
Ο γιος της 75χρονης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της ηλικιωμένης κάμερα για να μπορεί να βλέπει με εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο αν χρειάζεται η βοήθεια η μητέρα του. Την εφαρμογή αυτή είχε στο κινητό της και η 46χρονη.
Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση της κάμερας με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.
Όπως αποκάλυψε o Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, από την ηχητική καταγραφή από την κάμερα που εξέτασαν οι αστυνομικοί, η 46χρονη βασάνιζε την ηλικιωμένη για 30 λεπτά. Την χτυπούσε και την έβριζε.
Μάλιστα, η 75χρονη την αποκαλούσε «αγόρι μου» νομίζοντας ότι είναι άντρας. Η 75χρονη έκλαιγε και λίγο πριν ξεψυχήσει έλεγε το «πάτερ ημών».
Στη συνέχεια, η δράστης πήρα τα χρήματα και πήγε και τα έπαιξε στον τζόγο.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν έως τώρα οι Αρχές για την 46χρονη καθ' ομολογία δράστιδα της δολοφονίας, ο εθισμός της στον τζόγο, οι κάμερες ασφαλείας καθώς και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό της ήταν τα στοιχεία που την πρόδωσαν.
Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο την 46χρονη λόγω αφενός του προφίλ της (είχαν μάθει ότι είχε ροπή προς τον τζόγο αλλά και λόγω καμερών της περιοχής που την έδειχναν να φθάνει και να φεύγει από το σπίτι του θύματος.
Τελικά συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη της. Παράλληλα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν στο αυτοκίνητό της και ίχνη αίματος που ανήκαν στην άτυχη 75χρονη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr