Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την κατάλαβε

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες ερχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, η οποία,όπως αποκάλυψε η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, φέρεται να δολοφονήθηκε από τη νύφη της.



Η κατηγορούμενη, μην αντέχοντας την πίεση, φέρεται να λύγισε μπροστά στους αστυνομικούς και να παραδέχτηκε την πράξη της, περιγράφοντας αναλυτικά τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι μπήκε στο σπίτι της 75χρονης με σκοπό να πάρει χρήματα, περίπου 1.100 ευρώ, αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν πίστεψε ότι το θύμα την κατάλαβε.

Ειδικότερα φέρεται να υποστήριξε πως το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της -και σύζυγο της- 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν. Κάποιος τα πήρε (δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος) με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Έτσι αποφάσισε να της τα δώσει πίσω. Μάζεψε 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000.

Τελικά κατάφερε να μαζέψει ακόμη 1.100 ευρώ και ετοιμαζόταν να της τα πάει και αυτά. Ένα βράδυ όμως η σύζυγος του, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στον τζόγο, πήρε αυτά τα 1.100 ευρώ, τα έπαιξε και τα έχασε. Τότε, προκειμένου να μην την καταλάβει ο άνδρας της, αποφάσισε να μπει κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της, να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Έτσι και έγινε. Έχοντας πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, τους άλλαξε τη φορά προκειμένου να μην την καταγράψουν, φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα κρουστικό και ξεκίνησε για το σπίτι της. Έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Εκείνη αντέδρασε και τότε η δράστιδα πήρε ένα μπουκάλι και, πιστεύοντας όπως είπε ότι την έχει καταλάβει, την χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ όπως είπε, πήρε ένα μαχαίρι από τον χώρο και την κατέσφαξε.

Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10).