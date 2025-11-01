Σαλαμίνα: Από χτύπημα στο κεφάλι έπεσε νεκρή η 75χρονη

Από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος της 75χρονης, η οποία αργά χθες το απόγευμα έπεσε θύμα μιας αιματηρής ληστείας μέσα στο σπίτι της, στον Κοκκινόβραχο της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση.

Την ατυχή ηλικιωμένη εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι, επί της οδού Ικάρου, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η κόρη της η οποία είδε ότι η μητέρα της έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι ενώ παράλληλα διέκρινε πως ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.

Η ίδια κάλεσε την Αστυνομία ενώ νωρίτερα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης είχαν τηλεφωνήσει και γείτονες του θύματος οι οποίοι αντιλήφθηκαν πως η 75χρονη είχε πέσει θύμα ληστείας.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το τζάμι ενός παραθύρου ήταν σπασμένο ενώ και ο χώρος στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν άνω-κάτω παραπέμποντας σε ληστεία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών με τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που έχει καταγράψει τη στιγμή που οι αδίστακτοι ληστές σπάνε το τζάμι και μπουκάρουν στο σπίτι προτού δολοφονήσουν την 75χρονη.

Παράλληλα, πέρα από το βιντεοληπτικό υλικό συλλέγουν στοιχεία και από τις καταθέσεις των γειτόνων του θύματος προκειμένου να οδηγηθούν στα "ίχνη" των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γειτόνισσα της 75χρονης ανέφερε πως από την Πέμπτη έβλεπε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει ξαναδεί στην περιοχή, να κινείται "ύποπτα" στα στενά προκαλώντας της εντύπωση καθώς πρόκειται για έναν απόμερο οικισμό.

Η χαρτογράφηση του δρομολογίου των δραστών και τα αναπάντητα ερωτήματα

Τα κομμάτια του παζλ της ληστείας μετά φόνου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα με θύμα μία γυναίκα 75 ετών προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται ακόμη σε σοκ από το άγριο έγκλημα την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από μαρτυρίες, καταθέσεις και αναλύσεις εικόνων από κάμερες της περιοχής να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχει αποτυπωθεί η εισβολή των ληστών στον χώρο μέσω ενός παραθύρου. Αυτό που επιχειρούν τώρα είναι να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το ειδεχθές έγκλημα.



Με δεδομένο το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη και -ως εκ τούτου- «ακίνδυνη» για τους δράστες, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι τους όπλισε το χέρι και αποφάσισαν να σκοτώσουν μία ανυπεράσπιστη γυναίκα. Μήπως τους γνώρισε και έτσι θέλησαν να της κλείσουν το στόμα; Μήπως τους είδε, προσπάθησε να φωνάξει και την σκότωσαν; Ουδείς γνωρίζει μέχρι στιγμής.

Όπως ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκτιμώντας πως οι υπαίτιοι σύντομα θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα μεταφερθούν ενώπιον του φυσικού τους δικαστή.