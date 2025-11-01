Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας

Οι πρώτες μέρες του μήνα χαρακτηρίζονται από ήπιες συνθήκες και μικρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, με τη θερμοκρασία να παραμένει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ο Νοέμβριος ξεκινά χωρίς έντονα φαινόμενα , αλλά με τυπικά φθινοπωρινό σκηνικό: αυξημένες νεφώσεις, εναλλαγές θερμοκρασιών και κατά τόπους βροχές.

Με συννεφιά και κατά τόπους ασθενείς βροχές ξεκινά το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από τα μέσα της νέας εβδομάδας προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περιορισμός των φαινομένων.

Ο Καιρός σήμερα

Bροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς και ενδεχομένως της Ηπείρου, και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα κυρίως στα Κεντρικά Επτάνησα και στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 21-23, στην Κεντρική Ελλάδα από 7 έως 21-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 22-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 15 έως 20-21, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 21-22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο Ιόνιο, νότιοι νοτιοανατολικοί με ίδιες εντάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσει ανατολικό ρεύμα, επίσης με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνον στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ασθενείς βορειοδυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Στα ηπειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το απόγευμα στις Κυκλάδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.