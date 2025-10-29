ΟΙΚΙΠΑ: Συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Η ΟΙΚΙΠΑ, μαζί με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην πηγή», διοργανώνει συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση, με στόχο τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση της ΟΙΚΙΠΑ αναφέρει τα εξής:

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Ανακυκλώνω στην πηγή" διοργανώνει συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση στο χώρο στάθμευσης Καλεντζιώτη (Ακτή Δυμαίων & Παπαφλέσσα) το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ..

Αν έχετε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειάζεστε, μπορείτε να τις φέρετε για να ανακυκλωθούν σωστά και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. (τηλ.: 2610-321010, Δευτέρα –Πέμπτη - Παρασκευή 7.00-9.00 μ.μ. και Τρίτη – Τετάρτη 9:30-11:30 π.μ.) ή με την ‘Ανακυκλώνω στην πηγή’ (τηλ.: 2610 222 259).