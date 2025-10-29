Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΟΙΚΙΠΑ: Συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

ΟΙΚΙΠΑ: Συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ...

Στο πάρκινγκ Καλεντζιώτη

Η ΟΙΚΙΠΑ, μαζί με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην πηγή», διοργανώνει συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση, με στόχο τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση της ΟΙΚΙΠΑ αναφέρει τα εξής:

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Ανακυκλώνω στην πηγή" διοργανώνει συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση στο χώρο στάθμευσης  Καλεντζιώτη (Ακτή Δυμαίων & Παπαφλέσσα) το Σάββατο 1 Νοεμβρίου  2025  από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ..

Αν έχετε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειάζεστε, μπορείτε να τις φέρετε για να ανακυκλωθούν σωστά και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. (τηλ.: 2610-321010, Δευτέρα –Πέμπτη - Παρασκευή 7.00-9.00 μ.μ. και Τρίτη – Τετάρτη 9:30-11:30 π.μ.) ή με την ‘Ανακυκλώνω στην πηγή’   (τηλ.: 2610 222 259).

Ειδήσεις Τώρα

Κωνσταντινούπολη: Νεκρό 12χρονο παιδί, παραμένουν παγιδευμένα 4 μέλη της οικογένειας

Πάτρα: Δρόμος - παγίδα για οδηγούς στο Δασύλλιο- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό - 15χρονος λιποθύμησε μέσα στο τρένο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΟΙΚΙΠΑ Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Πάρκινγκ Καλεντζώτης

Ειδήσεις