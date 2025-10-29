Κωνσταντινούπολη: Δύο οι νεκροί, παραμένουν παγιδευμένα 3 μέλη της οικογένειας

ΝΕΟΤΕΡΟ Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία μετά την κατάρρευση κτιρίου νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29.10.2025) στο Γκέμπζε, μια περιοχή περίπου 60 χλμ. μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Δύο μέλη της οικογένειας που έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια εντοπίστηκαν νεκρά.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε: «Δυστυχώς, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για τη σορό ενός αγοριού. Πιστεύουμε ότι είναι ο Μουχαμμέτ Εμίρ Μπιλίρ». Λίγη ώρα αργότερα ένα ακόμη άτομο εντοπίστηκε νεκρό.

Στο σημείο που κατέρρευσε το κτίριο κοντά στην Κωνσταντινούπολη έχουν σπεύσει πάνω από 100 διασώστες και εκτιμάται ότι έχει παγιδευτει στα χαλάσματα μια πενταμελής οικογένεια.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τον Λεβέντ Μπιλίρ (44 ετών), τη σύζυγό του Εμινέ Μπιλίρ (37 ετών) και τα υπόλοιπα παιδιά Νίσα (14 ετών) και Ντιλάρα Μπιλίρ (18 ετών), οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Η δημοσιογράφος του CNN TÜRK, Μέρβε Τοκάζ, δήλωσε: «Υπάρχει επικοινωνία με ένα άτομο από τα ερείπια. Πιστεύεται ότι αυτό το άτομο είναι μητέρα. Ομάδες εργάζονται εντατικά για να την πλησιάσουν».

Ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε… «Μια κατάρρευση κτιρίου σημειώθηκε στην περιοχή Γκέμπζε γύρω στις 7:00 π.μ. Το κτίριο έχει πέντε ορόφους, κατασκευάστηκε το 2012 και πήρε άδεια χρήσης το 2013. Η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι μια οικογένεια βρισκόταν στο κτίριο όλη τη νύχτα και δυστυχώς είναι παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια.