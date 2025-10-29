Πάνω από 2.300 πολίτες στη Δυτική Ελλάδα- εκ των οποίων 80 παιδιά- πήγαν «Co2gether»- «Επισκέψεις ζωής»…

Στόχος της οργάνωσης είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, «όπου κανείς δεν μένει πίσω»

Μια «ανάσα ζωής» για περισσότερους από 2.300 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Επισκέψεις Ζωής» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Co2gether, που έχει την έδρα του στην Πάτρα και δραστηριοποιείται ενεργά σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ανάμεσά τους και 80 παιδιά, που έλαβαν στήριξη μέσα από κατ’ οίκον παρεμβάσεις, δράσεις στην κοινότητα και εξατομικευμένη βοήθεια. Στόχος της οργάνωσης είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, «όπου κανείς δεν μένει πίσω», συνδέοντας πολίτες, φορείς, δήμους και επιχειρήσεις με κοινό όραμα την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην ισότητα και τη συμμετοχή, υλοποιώντας δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο», αναφέρει στο thebest.gr η δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας της Co2gether, Κατερίνα Αλεξοπούλου. «Δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα συνεργασίας, ενισχύουμε τον εθελοντισμό και στηρίζουμε τους φορείς κοινωνικής οικονομίας να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες και συμβούλους με υψηλή επιστημονική τεχνογνωσία, ενώ το κοινό μας όραμα είναι μια συνεκτική, ηθική και ανθρωποκεντρική κοινωνία για όλους».

«Επισκέψεις ζωής»… στο σπίτι «Η κινητή μονάδα της Co2gether επισκέπτεται σπίτια ωφελούμενων σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα Κέντρα Κοινότητας Ρομά». Μετά από αξιολόγηση των αναγκών, οι ομάδες της Co2gether παρέχουν: Τρόφιμα και υγειονομικό υλικό, Ψυχοκοινωνική στήριξη, Μικρές κατασκευαστικές παρεμβάσεις ή οικιακό εξοπλισμό, προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες κάθε οικογένειας ή ατόμου. Οι δικαιούχοι προέρχονται από ομάδες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, ΑμεΑ, Ρομά, ασθενείς, δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και πολυμελείς οικογένειες.

Δράσεις για ηλικιωμένους και φροντιστές «Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ηλικιωμένους και στους φροντιστές τους. Μέσω της πλατφόρμας co-solidarit, προσφέρεται πρόσβαση σε βοηθήματα και υγειονομικό υλικό, ενώ πραγματοποιούνται βιωματικά σεμινάρια για τη σωστή χρήση τους». Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 120 ηλικιωμένοι και οι οικογένειές τους, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψυχολογική εκτίμηση, συμβουλευτική φροντιστών, καθώς και καθοδήγηση για την πρόληψη πτώσεων και τη διατήρηση γνωσιακής διαύγειας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Αμφιλοχίας, Ακτίου–Βόνιτσας, Αιγιάλειας, Ερυμάνθου και Πατρέων. Στήριξη σε παιδιά Ρομά και κρατουμένων «Παράλληλα, η Co2gether στηρίζει παιδιά Ρομά και παιδιά κρατουμένων, εστιάζοντας στην ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη διατήρηση δεσμού με τους γονείς τους». Μέχρι στιγμής έχουν ωφεληθεί 75 παιδιά Ρομά και 17 παιδιά κρατουμένων, με βασικό κριτήριο τη συνεπή φοίτηση στο σχολείο.