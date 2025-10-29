Μείωση 50% στην παραγωγή ελαιόλαδου φέτος- «Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει στην Ηλεία, στην Αχαΐα θα αρχίσει μέσα στην εβδομάδα»

Μειωμένη κατά 50% είναι η φετινή παραγωγή ελαιόλαδου σε όλη τη χώρα, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Αναστάσιος Τσάκωνας, Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, επισημαίνοντας πως η κλιματική αλλαγή, η ξηρασία και οι προσβολές από τον δάκο επηρέασαν σημαντικά τις ελιές και στην Αχαΐα.

Υποχώρηση παρουσιάζει η παραγωγή σε όλη τη χώρα

Όπως εξηγεί ο κ. Τσάκωνας, «η φετινή παραγωγή ελαιόλαδου είναι μειωμένη περίπου κατά 50% σε σχέση με μια κανονική χρονιά». Η εικόνα αυτή, όπως σημειώνει, καταγράφεται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ και στην Αχαΐα οι αποδόσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες.

Κλιματική αλλαγή, ξηρασία και δάκος

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποδίδει τη μείωση στην κλιματική αλλαγή και στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν φέτος. «Δεν είχαμε τις απαραίτητες χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο της άνθησης, η ξηρασία επηρέασε τη γονιμοποίηση και σε αρκετές περιοχές υπήρξε έντονη παρουσία του δάκου», τονίζει.

Αυξημένα κόστη και έλλειψη εργατικών χεριών

Παράλληλα, οι παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένα εργατικά κόστη, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη χρονιά. «Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει αισθητά, ενώ υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα εύρεσης εργατών, κάτι που δυσκολεύει τη συγκομιδή», αναφέρει ο κ. Τσάκωνας.

Η συγκομιδή ξεκινά

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει στην Ηλεία, ενώ στην Αχαΐα αναμένεται να αρχίσει μέσα στην εβδομάδα. «Οι παραγωγοί μπαίνουν σιγά-σιγά στα χωράφια, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι εύκολη φέτος λόγω των καιρικών συνθηκών και της έλλειψης προσωπικού», υπογραμμίζει.

Αναμενόμενες τιμές

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η τιμή του ελαιόλαδου φέτος θα κυμανθεί στα 5 ευρώ το λίτρο.

Μια δύσκολη χρονιά με προκλήσεις

Η φετινή χρονιά για το ελαιόλαδο αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη απέναντι στις καιρικές προκλήσεις και το αυξημένο κόστος.