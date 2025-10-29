«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ οι αγρότες της Αχαΐας- Η πρώτη «στάση» στην Περιφέρεια

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ευλογιά στα αιγοπρόβατα και η στήριξη των πυρόπληκτων, οδηγούν τους αγρότες της Αχαΐας, σε κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από τη συγκέντρωση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι

Οι αγρότες κάνουν λόγο για «κοροϊδία και εγκατάλειψη» από την Πολιτεία, καταγγέλλοντας πως τα προβλήματα οξύνονται από τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις «ανοιχτές τιμές» και την ανεξέλεγκτη κατάσταση στις πληρωμές των παραγωγών.

Παράλληλα, τονίζουν πως τα ελλιπή μέτρα για την ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα έχουν οδηγήσει δεκάδες κτηνοτρόφους σε απόγνωση.

«Συντονιζόμαστε πανελλαδικά με την Ομοσπονδία, ξεκινώντας με κινητοποιήσεις, από την αυριανή συγκέντρωση στην Περιφέρεια και στις 23 Νοεμβρίου θα πάρουμε αποφάσεις για τις περαιτέρω κινήσεις, για τρέχοντα αλλά και χρόνια ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, μας απασχολεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ευλογιά στα αιγοπρόβατα και η στήριξη των πυρόπληκτων, είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα» επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας Γιάννης Μποδιώτης.

Μιλώντας στο thebest.gr η πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου Αθηνά Ηλιοπούλου, για τα ζητήματα, που τους απασχολούν, αναφέρει: «Μετά από συνεδρίαση που είχαμε τη Δευτέρα, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στην αυριανή συγκέντρωση στην Περιφέρεια. Διεκδικούμε, να ακυρωθεί οποιαδήποτε ενέργεια κατασκευής χώρου ταφής ζώων από ευλογιά στο Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο χώρος αυτός βρίσκεται σε περιοχές με κτηνοτροφία όπου έχουν γλιτώσει έως τώρα τα κοπάδια τους και είναι πολύ κοντά στον Δήμο μας. Ζητάμε, επίσης, ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι. Παράλληλα, είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης κτηνιατρείου επαρκώς στελεχωμένου στην Τριταία και να ενισχυθεί το υπάρχον την Χαλανδρίτσας άμεσα. Να αποζημιωθούν άμεσα όλοι οι κτηνοτρόφοι στο 100% για τις ζωοτροφές λόγω των απαγορεύσεων και των μέτρων για την εξάπλωση των ζωονόσων εδώ και ενάμιση χρόνο. Τέλος, θέλουμε να σταματήσει η υποβάθμιση στην περιοχή μας με την συγχώνευση των σχολείων και το κλείσιμο του ΕΛΤΑ στην Χαλανδρίτσα. Δεκάδες μαθητές θα αναγκάζονται να κάνουν χιλιόμετρα προκειμένου να μορφωθούν».