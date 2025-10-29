Back to Top
Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στο Κοτζαέλι

Οι πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 7 άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία όπου ένα εξαώροφο κτίριο στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί έχει καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους.

Στην περιοχή όπου κατέρρευσε το κτίριο στην Τουρκία έχουν φτάσει ήδη πολυάριθμα σωστικά συνεργεία με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 7 άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Güzeller της Gebze και η κατάρρευση του κτιρίου προήλθε από άγνωστη αιτία.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ δήλωσε για το περιστατικό: «Υπάρχουν αναφορές για δύο οικογένειες επτά ατόμων που ζούσαν στο κτίριο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την υγεία τους. Δεν είναι σαφές εάν βρίσκονταν όλοι μέσα, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε χτίστηκε το κτίριο».

