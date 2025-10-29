Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στο Κοτζαέλι

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία όπου ένα εξαώροφο κτίριο στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί έχει καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους.

Στην περιοχή όπου κατέρρευσε το κτίριο στην Τουρκία έχουν φτάσει ήδη πολυάριθμα σωστικά συνεργεία με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 7 άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Güzeller της Gebze και η κατάρρευση του κτιρίου προήλθε από άγνωστη αιτία.