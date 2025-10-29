Τζαμάικα: Με ανέμους 300 χλμ ο φονικός τυφώνας Melissa στην Καραϊβική

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Melissa από τη Τζαμάικα, καθώς ο ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 5 προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι άνεμοι έφτασαν τα 295 χλμ/ώρα (185 μίλια/ώρα) στην Τζαμάικα με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα, να ξηλωθούν στέγες και να σημειωθούν κατολισθήσεις. Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ πλέον ο τυφώνας κατευθύνεται προς τηνΚούβα.

Μέχρι στιγμής 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καραϊβική από τον τυφώνα, τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Αν και υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, η «Μελίσσα» έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στα νησιά της Καραϊβικής.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τόνισε ότι «καμία υποδομή στην περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5».